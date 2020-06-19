提供變造台灣護照給中國民眾偷渡歐美 移民署瓦解人蛇集團
〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕不法跨境人蛇集團涉嫌以交換登機證及提供變造中華民國護照方式，掩護中國人蛇偷渡前往歐美國家，移民署國境事務大隊經過一年的追查及蒐證，同步逮捕蘇姓及張姓主嫌及幹部共6人到案，依違反護照條例和偽造文書等罪嫌偵辦，並將進一步清查有無共犯。
國境事務大隊表示，去年5月接獲加拿大執法機關提供情資顯示，有國人涉嫌招募人頭前往中國掩護人蛇偷渡，並收購中華民國護照變造後提供偷渡人蛇使用。
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經專案小組著手調查，陸續通知涉案犯嫌到案後，將跡證送交移民署新成立之科技偵查中心分析彼此間犯罪關聯性，發現該集團成員已多次前往中國廈門、深圳、武漢、雲南、南京、北京等機場成功掩護偷渡。
國境事務大隊掌握犯罪事證後，報請桃園地檢署指揮偵辦，並於今年6月9日簽發拘票及搜索票指揮移民署及桃園市警桃園分局、嘉義縣警民雄分局，分別於北、中、南同步拘提逮捕幕後主嫌及幹部共6人到案，並搜索扣押相關物證，後續將進一步清查有無幕後共犯。
國境事務大隊指出，該人蛇集團成員大多位於南部，且蘇姓、張姓主嫌因有宫廟背景，吸收不少宮廟家將及民間陣頭人員涉案，同時蘇嫌亦在其手機聊天軟體內大量散布「簽證團」訊息，宣稱出國1至2天即可獲取報酬新台幣2萬元，招募國人至中國掩護偷渡，並喊出以新台幣5千元價碼收購護照。
移民署呼籲，多數國家給予我國護照免簽便利，人蛇集團趁機利用我國護照此優點用於非法掩護偷渡，國人切勿因一時貪圖小利鋌而走險觸犯法律，並影響中華民國護照在國際間的公信力，移民署亦將持續與其他國家合作，共同查緝跨國人蛇偷渡集團之不法犯行。