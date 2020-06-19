提供變造台灣護照給中國民眾偷渡歐美 移民署瓦解人蛇集團

移民署國境事務大隊破獲不法跨境人蛇集團涉嫌以交換登機證及提供變造中華民國護照方式掩護中國大陸人蛇偷渡前往歐美國家，並於今年6月9日拘提逮捕蘇姓及張姓主嫌及幹部共6人到案。（移民署國境事務大隊提供）

2020-06-19 15:44:46

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕不法跨境人蛇集團涉嫌以交換登機證及提供變造中華民國護照方式，掩護中國人蛇偷渡前往歐美國家，移民署國境事務大隊經過一年的追查及蒐證，同步逮捕蘇姓及張姓主嫌及幹部共6人到案，依違反護照條例和偽造文書等罪嫌偵辦，並將進一步清查有無共犯。

國境事務大隊表示，去年5月接獲加拿大執法機關提供情資顯示，有國人涉嫌招募人頭前往中國掩護人蛇偷渡，並收購中華民國護照變造後提供偷渡人蛇使用。

請繼續往下閱讀...

經專案小組著手調查，陸續通知涉案犯嫌到案後，將跡證送交移民署新成立之科技偵查中心分析彼此間犯罪關聯性，發現該集團成員已多次前往中國廈門、深圳、武漢、雲南、南京、北京等機場成功掩護偷渡。

國境事務大隊掌握犯罪事證後，報請桃園地檢署指揮偵辦，並於今年6月9日簽發拘票及搜索票指揮移民署及桃園市警桃園分局、嘉義縣警民雄分局，分別於北、中、南同步拘提逮捕幕後主嫌及幹部共6人到案，並搜索扣押相關物證，後續將進一步清查有無幕後共犯。

國境事務大隊指出，該人蛇集團成員大多位於南部，且蘇姓、張姓主嫌因有宫廟背景，吸收不少宮廟家將及民間陣頭人員涉案，同時蘇嫌亦在其手機聊天軟體內大量散布「簽證團」訊息，宣稱出國1至2天即可獲取報酬新台幣2萬元，招募國人至中國掩護偷渡，並喊出以新台幣5千元價碼收購護照。

移民署呼籲，多數國家給予我國護照免簽便利，人蛇集團趁機利用我國護照此優點用於非法掩護偷渡，國人切勿因一時貪圖小利鋌而走險觸犯法律，並影響中華民國護照在國際間的公信力，移民署亦將持續與其他國家合作，共同查緝跨國人蛇偷渡集團之不法犯行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法