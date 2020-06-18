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高雄漁船大副受傷 海巡署結合太平島海空接力後送回台

高雄籍漁船大副海外作業時腳趾受傷求援，海巡艦船結合太平島醫療能量順利後送回台（記者邱俊福翻攝）

高雄籍漁船大副海外作業時腳趾受傷求援，海巡艦船結合太平島醫療能量順利後送回台（記者邱俊福翻攝）

2020-06-18 19:05:46

〔記者邱俊福／台北報導〕我國一艘高雄籍漁船在大西洋作業時，大副不慎腳趾受傷持續惡化發黑，在疫情嚴峻下，船長不敢輕易靠岸就醫，只能持續向台灣返航，航經南海時透過漁業署向海巡署求助，海巡署啟動「南援專案」，以海上艦船及航空器的運送能力，結合我國南海人道救援中心太平島的醫療能量，提供完整的醫療照護，今順利後送回台。

海巡署表示，這艘高雄籍漁船上月3日於大西洋福克蘭群島史坦利港北方207浬作業時，船上大副被油壓機壓碎2隻腳趾前節，雖經船長緊急止血縫合，並持續服用多日消炎藥，患部仍持續發黑，有組織壞死之虞；另因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，船長不敢就近到附近港口醫療，只好加速返航，本月10日終於抵達麻六甲海峽，請漁業署轉報海巡署求助。

海巡署接獲通報立即啟動「南援專案」機制，指揮南海任務艦「偉星艦」前往救援，14日傍晚於太平島北方1.2浬處與漁船會合，由南沙分隊出動船艇，穿著全套防疫裝備進行傷患接駁作業，送至南沙太平島南沙醫院隔離病房，利用遠距視訊指導診療系統，由醫師率南沙醫院護理師及南沙指揮部緊急醫療救護員進行救護，經過急救處置後，醫師診斷認為，傷者患部有感染擴大造成主要肢體殘缺之虞，建議送返台治療。

海巡署隨即透過國家搜救指揮中心請求國防部派遣C-130救護機執行空中後送機制，惟經飛航評估因「鸚鵡」颱風行經南海北部，受到外圍環流影響，15至18日均可能無法執行，即啟動海上後送機制，由偉星艦於15日接駁傷患啟航返台，並由南沙醫院醫師及護理師隨行，於航程中提供醫療照護。

海巡署表示，為爭取救援時效，更進一步透過國家搜救指揮中心協調內政部空中勤務總隊，採用巡防艦結合直升機的海空接力方式，由偵防分署空勤吊掛分隊人員搭乘內政部空勤總隊直升機，於高雄港西南方約100浬處將傷員吊掛上機，縮短8至10小時之後送時間，並於今日12時返抵小港機場轉救護車後送就醫，完成本次救援任務。

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