因應42位高階警職調動 25位六都分局長、大隊長同步調整

文山一分局分局長許頌嘉調任中正二分局分局長。（資料照，記者吳昇儒攝）

2020-06-18 18:21:41

〔記者邱俊福／台北報導〕因應警政署今發布的警專校長等42位高階警職調動，也牽動六都警局內部25位分局長、大隊長職務同步調整。

北市警局部分︰

中正二分局分局長王旭昌調任大安分局分局長文山一分局分局長許頌嘉調任中正二分局分局長。

請繼續往下閱讀...

新北市警局部分︰

桃園市警局部分︰

台中市警局部分︰

台南市警局部分︰

高雄市警局部分︰

板橋分局分局長林富助調任新北市警局三重分局分局長新店分局分局長劉炯炫調任板橋分局分局長瑞芳分局分局長陳杏結調任新店分局分局長保安警察大隊大隊長陳忠龍調任瑞芳分局分局長。楊梅分局分局長林信雄調任桃園分局分局分局長大溪分局分局長黃富村調任楊梅分局分局長交通警察大隊大隊長林樹國調任大溪分局分局長保安警察大隊大隊長洪志朋調任交通警察大隊大隊長。霧峰分局分局長廖國政調任第三分局分局長東勢分局分局長陳家銘調任霧峰分局分局長高雄市警局岡山分局分局長楊川調任台中市警局東勢分局分局長大甲分局分局長許明耀調任大雅分局分局長保安警察大隊大隊長李建興調任大甲分局分局長。第五分局分局長陳錦文調任第六分局分局長歸仁分局分局長梁仁輝調任第五分局分局長麻豆分局分局長楊慶裕調任歸仁分局分局長學甲分局分局長洪頂力調任麻豆分局分局長。三民第二分局分局長黃文哲調任苓雅分局分局長仁武分局分局長梁東山調任三民第二分局分局長左營分局分局長蔡文峰調任仁武分局分局長小港分局分局長陳世煌調任左營分局分局長湖內分局分局長王世芳調任岡山分局分局長旗山分局分局長洪振順調任湖內分局分局長。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法