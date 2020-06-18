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首頁　>　社會

因應42位高階警職調動 25位六都分局長、大隊長同步調整

文山一分局分局長許頌嘉調任中正二分局分局長。（資料照，記者吳昇儒攝）

文山一分局分局長許頌嘉調任中正二分局分局長。（資料照，記者吳昇儒攝）

2020-06-18 18:21:41

〔記者邱俊福／台北報導〕因應警政署今發布的警專校長等42位高階警職調動，也牽動六都警局內部25位分局長、大隊長職務同步調整。

北市警局部分︰

中正二分局分局長王旭昌調任大安分局分局長
文山一分局分局長許頌嘉調任中正二分局分局長。

新北市警局部分︰

板橋分局分局長林富助調任新北市警局三重分局分局長
新店分局分局長劉炯炫調任板橋分局分局長
瑞芳分局分局長陳杏結調任新店分局分局長
保安警察大隊大隊長陳忠龍調任瑞芳分局分局長。

桃園市警局部分︰

楊梅分局分局長林信雄調任桃園分局分局分局長
大溪分局分局長黃富村調任楊梅分局分局長
交通警察大隊大隊長林樹國調任大溪分局分局長
保安警察大隊大隊長洪志朋調任交通警察大隊大隊長。

台中市警局部分︰

霧峰分局分局長廖國政調任第三分局分局長
東勢分局分局長陳家銘調任霧峰分局分局長
高雄市警局岡山分局分局長楊川調任台中市警局東勢分局分局長
大甲分局分局長許明耀調任大雅分局分局長
保安警察大隊大隊長李建興調任大甲分局分局長。

台南市警局部分︰

第五分局分局長陳錦文調任第六分局分局長
歸仁分局分局長梁仁輝調任第五分局分局長
麻豆分局分局長楊慶裕調任歸仁分局分局長
學甲分局分局長洪頂力調任麻豆分局分局長。

高雄市警局部分︰

三民第二分局分局長黃文哲調任苓雅分局分局長
仁武分局分局長梁東山調任三民第二分局分局長
左營分局分局長蔡文峰調任仁武分局分局長
小港分局分局長陳世煌調任左營分局分局長
湖內分局分局長王世芳調任岡山分局分局長
旗山分局分局長洪振順調任湖內分局分局長。

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