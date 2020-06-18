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兒闖IKEA被判刑 李興文陪子出庭嘆：「該長大了」

藝人李興文兒子李堉睿到IKEA新莊店挑戰過夜，還脫光衣物假裝沖澡。（翻攝自影片畫面）

藝人李興文兒子李堉睿到IKEA新莊店挑戰過夜，還脫光衣物假裝沖澡。（翻攝自影片畫面）

2020-06-18 19:58:21

〔記者王定傳／新北報導〕去年10月，「班長」李興文之子李堉睿未經同意，夜闖IKEA新莊店，脫光全身衣物，假裝洗澡、大號及自慰，因此被簡易庭判刑3個月，李堉睿提出上訴，今天在父親陪同下到新北地院出庭，表示希望與IKEA和解及能有自新機會，庭訊後，李興文在法院走道上，語重心長地對兒子說：「李堉睿，學到教訓了吧、該長大了」。

去年10月28日晚間，李堉睿先在家中拍片宣示：「我們要去IKEA，挑戰24小時，過一天一夜」，隨後跑進IKEA新莊店倉儲區躲藏。

李堉睿躲到隔日凌晨3時許，確認員工下班後，跑到家具展示區，開啟臉書直播嗆說：「我們從來沒有玩假的！」期間一度警鈴大響，但仍未被發現。

他隨後開始試躺、試坐展示區內的床墊、椅子、沙發，並坐在展示電腦前，拉下褲子假裝自慰，甚至脫光衣物假裝沖澡、上大號。

早上時， 李堉睿直接走到1樓準備離開，遇到員工時，假裝自己是前來消費的客人，並解釋說：「走錯邊了」，最後在工作人員引導下大搖大擺離開。

同月31日，李堉睿把影片PO上自己的YouTube頻道「馬克斯WillDoIt」，並取名為：「我在IKEA睡了一晚」，引起軒然大波，IKEA得知後氣炸提告。

李堉睿事後認罪並致歉，但又向媒體表示這是種微電影、藝術；法官認為，李堉睿僅為增加點閱率，無故隱匿於IKEA賣場內拍攝影片，危害IKEA的空間自主權益、品牌聲譽及形象，也危及社會整體治安，應予非難，依無故隱匿於他人建築物罪判刑3個月。

李堉睿提出上訴，今天在父親陪同下出庭，表示希望與IKEA和解及能有自新機會，IKEA則開出30萬元等賠償條件，李堉睿回以現在並無工作，希望透過其他方式賠償，例如做正面社會服務；庭訊後，法官安排雙方進行調解。

調解時，李興文父子曾一度走出調解室，李興文就在法院走道上，語重心長地向兒子說：「李堉睿，學到教訓了吧」、「爸爸是第一次來這種地方，也希望是最後一次」、「這種是非之地，還是少來比較好」、「該長大了」等語，李堉睿則沈默不語。

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