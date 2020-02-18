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武漢肺炎》禁違規攜口罩出境 航警局已查獲逾15萬片

邊境防疫加強，武漢肺炎航警局及保安總隊今年1月24日起就調派保至本月16日為止已支援9千人次警力，收取查核入境旅客健康聲明卡多達41萬60份。（記者姚介修攝）

邊境防疫加強，武漢肺炎航警局及保安總隊今年1月24日起就調派保至本月16日為止已支援9千人次警力，收取查核入境旅客健康聲明卡多達41萬60份。（記者姚介修攝）

2020-02-18 20:49:10

〔記者姚介修／桃園機場報導〕邊境防疫加強，航空警察局「嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）」邊境防疫工作，警政署今年1月24日起就調派保一、四、五保安警察第一、第四及第五總隊警力全力支援疾病管制署，至本月16日為止已支援9千人次警力，收取查核入境旅客健康聲明卡多達41萬60份。

除此，為配合政府管制口罩出口政策，與海關共同查緝民眾違規攜帶出口口罩數量，自今年1月28日起至2月16日止，總計查獲659案15萬6750片口罩，查緝後均全數移交海關處理。

最重要為配合防疫包機返臺工作，執行機坪警戒及人車管制，出動機動X光機協助海關執行入境行李檢查。

防疫期間，航警局緝毒也不鬆懈，與海關合作，今年1月1日起至2月15日止，總計破獲16件毒品案件、移送21名嫌犯、查獲二級毒品1萬9066.66公克、三級毒品2萬451.2公克及四級毒品12萬9695公克，合計16萬9212.86公克。

警政署長陳家欽特別在年初2次到機場慰問第一線執勤員警，為同仁加油打氣，為口罩需求量龐大也向中央爭取配發執勤員警口罩，至目前為止獲配口罩總計2萬6200片，並全數配發各航警局各分局、大隊及相關科室等第一線執勤員警使用，也是除了醫療人員在守護國門及國人健康的重要「守門員」。

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邊境防疫加強，武漢肺炎航警局及保安總隊今年1月24日起就調派保至本月16日為止已支援9千人次警力，收取查核入境旅客健康聲明卡多達41萬60份。（記者姚介修攝）

邊境防疫加強，武漢肺炎航警局及保安總隊今年1月24日起就調派保至本月16日為止已支援9千人次警力，收取查核入境旅客健康聲明卡多達41萬60份。（記者姚介修攝）

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