隨機持大鎖攻擊女騎士 男經鑑定有精神病史獲輕判

37歲李姓男子涉嫌在桃園市及新竹市，1週內隨機攻擊至少3名女子。（資料照）

2020-02-17 13:09:33

［記者鄭淑婷／桃園報導］去年3、4月間桃園、新竹街頭，接連發生騎士遭隨機攻擊案件，兩地至少有4名騎士受害，警方隨即逮到涉案的37歲、前科累累的李姓男子，並查出他在桃園涉及另2起竊案，桃園檢方去年依殺人未遂、竊盜起訴，並建請處以重刑；不過，桃園地院法官認為，李男並未攻擊騎士要害或是持續朝要害攻擊，雖屬累犯應加重其刑，但他經鑑定罹患精神疾病，符合減刑規定，近日審結改依傷害、竊盜罪判處李男共應執行有期徒刑2年3月。

判決另指出，李男因涉及另起傷害案件且有精神疾病病史，去年新竹地院法官判刑時，宣告李男應於執行完畢後，令入相當處所施以監護1年，本案即無再宣告監護的必要。

請繼續往下閱讀...

李男去年3月27日晚間6點多，騎機車行經桃園市中壢區普忠路時，見曾姓女騎士在路口等紅燈，持機車大鎖從後方攻擊曾女背部後逃逸，導致曾女背部挫傷、擦傷；同月31日晚間8點多，又在中壢區林森路，以相同手法攻擊搭乘親友機車的邱姓女乘客頭部、肩部，造成她左臉挫傷、下唇撕裂傷2公分及左肩挫傷，同時期新竹縣市也發生兩起女騎士遭攻擊事件。

案發後警方隨即逮捕有竊盜、殺人未遂等多項前科的李男，並查出他另涉桃園2起車內財物遭竊案，李男去年被桃檢依殺人未遂、竊盜罪嫌起訴，全案移審桃園地院審理，法官傳喚受害女騎士出庭，並描述被攻擊的過程，邱姓女騎士第一下被攻擊臉、第二下被攻擊肩部，而曾姓女騎士則是背後被攻擊，認為李男並未攻擊到要害或是持續朝要害攻擊，應無致人於死的故意，改以傷害罪論斷。

判決指出，李男前科累累又屢屢再犯，依法應加重其刑，但他經鑑定長期罹患精神疾病，導致辨識行為違法的能力減低，符合減刑要件，審結分別依傷害罪判處8月、10月徒刑，竊盜部分分別判處7月、8月徒刑，共應執行2年3月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法