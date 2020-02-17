中國「黑心美容針」流竄台灣？ 中打查扣1880萬元偽禁針劑

中打查扣的美容針劑，疑似中國製的仿冒品。（記者張瑞楨攝）

2020-02-17 13:11:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事警察局中打於本月14日於台北市士林區的一家水產店，查獲市價1880萬元，疑似中國製造的偽藥與禁藥醫美藥劑（俗稱美容針），包括皮膚植入劑、肉毒桿菌等共327盒，這些用於醫美的美容針，雖標示產地並有QR Code，卻無法連結，產地標示不明，中打懷疑是中國製造的仿冒偽禁藥，被捕的鐘姓男子與上手朱姓男子，從2017年起於台灣各醫美醫院或診所低價鋪貨，不法利益逾上千萬元，至於哪些醫師或診所醫院購買而涉案？中打還在調查中。

美容針劑外盒雖有QR Code，卻無法連結。（記者張瑞楨攝）

刑事警察局偵查第六大隊第二隊長徐名谷說，中打是接獲舉報，指鐘男（45歲）從事違法醫美禁藥或偽藥販售，本月14日報請橋頭地檢署指揮，搜索北市士林區一間高檔水產店，於店內的冰庫內查獲這批可疑藥物，包括皮膚植入劑小盒裝63盒，大盒裝100盒，肉毒桿菌100盒與玻尿酸‎注射藥劑64盒。

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警方查扣的美容針劑市價達1880萬元。（記者張瑞楨攝）

擁有凌志與賓士S350豪車的鐘男，對這些「美容針」的來源支吾其詞，他僅告訴警方，市面上肉毒桿菌含施打的技術費，一劑是3萬元，皮膚植入劑則是小盒7萬元，中盒9萬元（皆含技術費），至於他賣多少錢？成本多少錢？以及到底流入哪些醫美診所與醫院？醫師是否有回扣等細節，他都不願說明。

警方已將這批美容針送交化驗。（記者張瑞楨攝）

中打懷疑，鐘男的毛利可能高達7成，朱姓男子（31歲）則是上手，這些針劑從香港進口，進口名義不詳，且產地標示不實，警方懷疑是中國製造，已經請衛生福利部食品藥物管理署化驗成分，並將鐘、朱兩人依違反藥事法移送橋頭地檢署，檢方裁定各20萬元交保。

警方查扣的美容針劑市價達1880萬元。（記者張瑞楨攝）

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