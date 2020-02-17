男子觀察勒戒氣喘變植物人過世 屏東看守所確定免賠

最高法院認駁回家屬上訴，屏東看守所確定免賠。（資料照）

2020-02-17 12:31:11

〔記者張文川／台北報導〕古姓男子10年前因吸毒被逮，在屏東看守所觀察勒戒期間，氣喘發作、導致腦病變昏迷變成植物人，3年後死亡，家屬訴請國家賠償1381萬元，一審判其敗訴，二審改判屏東看守所應賠409萬，更一審打對折判應賠204萬，更二審去年11月再次逆轉判看守所免賠，最高法院認駁回家屬上訴，屏東看守所確定免賠。

家屬指控，42歲古男2010年4月15日因違反毒品防制條例，被送至屏東看守所勒戒警戒，同年5月12日晚上11點多，他氣喘病發，3分鐘連續發作2次，期間相隔3分鐘，腦部嚴重缺氧陷入昏迷，送醫急救仍昏迷不醒，成為植物人，直到2014年耶誕節12月25日過世。

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家屬認為，古第一次發作時，管理員有送氣管擴張劑給他治療，第二次時卻沒有，同房室友求救時，管理員才將他抬至中央台，還浪費時間幫他換囚衣服、上腳鐐，以致延誤送醫，認為所方怠於職務，造成古男死亡，請求國賠1381萬元，提告先求償其中500萬元。

刑事部分，古父控告張姓等3名管理員業務過失重傷害，屏東地檢署已處分不起訴確定。

屏東看守所針對民事求償答辯說，監所的設備不足，縱使給予再多的擴張劑治療，也無濟於事，且所方已盡快將古男送醫，並未延誤，否認有過失。一審屏東地院認為管理員有給予氣管擴張劑，判家屬敗訴。

但二審高雄高分院勘驗監視畫面，認為古男第2次發作時，管理員並沒有給古男氣管擴張劑，改判家屬勝訴，判看守所應賠409萬元；案經撤銷發回，更一審認為古男自身疾病與死因有5成關係，所方只須負5成過失責任，打對折改判應賠204萬元，但仍被最高院撤銷發回。

更二審認為，古男患因缺氧性腦病變、外因性氣喘已7年，隨時可能會病發，與看守所的管理沒有因果關係，所方沒有延誤送醫，收容人戒護外出一律上戒具，也是有明文規定，只有70歲以上的收容人可以考慮免用戒具，何況管理員是利用替古更衣時間去拿腳鐐，時間重疊1、2分鐘，且11分鐘就送達醫院，並未延誤，改判免賠。

最高法院今認同更二審判決，駁回上訴，全案免賠確定。

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