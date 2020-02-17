大叔畸戀按摩女 疑因1.5萬元糾紛縱火燒死她

遭縱火身亡的黃姓按摩女長相清秀。（記者王宣晴翻攝）

2020-02-17 11:32:32

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市蘆洲今晨發生縱火案，50歲的蘇姓男子疑與22歲的越南籍黃姓按摩妹發生感情糾紛，竟持汽油桶及打火機闖進黃女工作的養生館休息室，朝黃女潑灑汽油後點火逃逸，警消在半小時內將火勢撲滅，但黃女已成焦屍，警方鎖定蘇男涉案，持續調閱監視器緝捕，全案依殺人、公共危險等罪嫌偵辦。

據查證，身亡的黃姓女子長相秀麗，來台後持有長期居留證，住在新北市樹林區，平時在蘆洲的色情養生館當按摩師，因此認識了常來消費的蘇姓男子，兩人相談甚歡，家住新莊的蘇男也時常光顧，指名要黃女服務，疑似發展出畸戀。

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上月15日，蘇男在養生館消費時發現放有1萬5千元皮包內的遭竊，黃女遭到蘇男質問後坦承行竊，兩人便相約隔日到黃女家中談判及拿回皮包，沒想到黃女卻避不見面，還持鑰匙劃傷蘇男臉部。

蘇男疑似由愛生恨，種下殺機，前往警局對黃女提出傷害、竊盜告訴，但蘇男仍氣憤難消，今晨3時許，持汽油桶及打火機衝進養生館，朝店員咆哮要求黃女出面，店員連忙拒絕，並跑出店外報警求救。

但蘇男不顧勸阻，仍跑到位於2樓的休息室，找到獨自在室內的黃女，直接朝她潑灑汽油後點火，火勢迅速延燒，蘇男犯案後也逃離現場，警消獲報趕抵搶救，在半小時內將火勢撲滅，在休息室找到全身多處燒燙傷，失去生命跡象的黃女，將她送醫急救，但仍傷重不治，另將2名受到驚嚇的住戶送醫觀察，幸無大礙。

警方介入調查，發現該養生館曾2度被查獲妨害風化罪嫌送辦，去年9月也遭警方函報新北市府各目的事業主管機關進行行政處分，警方目前調閱監視器鎖定蘇男行蹤，持續緝捕。

蘇嫌上月因為1萬5千元遭竊，與黃女（右下）爭執。（記者王宣晴翻攝）

蘇嫌上月因為1萬5千元遭竊，與黃女（右下）爭執。（記者王宣晴翻攝）

監視器畫面拍下犯嫌提著汽油桶走向按摩店。（記者王宣晴翻攝）

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