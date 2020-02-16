把精液保險套塞9歲兒肛門 吸安男鬼扯治病

台南高分院合議庭判以手指將裝有精液保險套塞進小兒子肛門的男子阿義四年有期徒刑。（資料照，記者王俊忠攝）

2020-02-16 21:19:25

〔記者王俊忠／台南報導〕有吸食安非他命劣習的男子阿義（化名），與2名兒子住在一起，2016年8月下旬晚間，他居然在家裡以射進精液的保險套插入9歲輕度智能障礙小兒子的肛門。阿義辯稱因為精液可以治病，這麼做是要幫小兒子治病，並非性交。台南高分院法官調查阿義前後供詞歧異，認定他對幼子伸狼爪、依加重強制性交罪判他4年徒刑。

訊時，阿義坦承有用手指把裝有自己精液的保險套插入小兒子的肛門裡，但不是對兒子性侵，「我認為精液可以治兒子的病」。

請繼續往下閱讀...

阿義的大兒子在警詢時作證說，2016年8月28日晚間8、9點時，有消防隊員到他家抓蛇，父親就對他說「人的精液可以治蛇毒，有用弟弟的肛門，問他要不要試試？」。

大兒子說，當天半夜12點許，父親與弟弟全身脫光一起到他房間敲門，他開門後見父親拿1個裝有精液的保險套說「已跟弟弟完成儀式，問他要不要？」，他回說不要，就關上房門，隔天有把這事寫在學校聯絡簿日記本上並告知老師。

大兒子認為父親要進行的儀式應是噁心儀式，所以拒絕，因父親與弟弟都脫光衣服，父親還問他要不要？所以覺得弟弟被強姦，但沒看到父親以性器官插入弟弟肛門。

在聲押庭時，阿義說，是自己套保險套自慰到射精在套裡，像是跟小兒子玩的方式，把保險套塞進小兒子肛門裡。因為暑假時，小兒子會用平板電腦看A片，會陪兒子看，因國外A片有從前面、也有從後面的，擔心兒子以後會有同性戀傾向，所以想用這種帶動方式讓小兒子瞭解。

其後阿義改口是幫小兒子治病，但前後說法歧異，在檢方訊問時說是把精液保險套當作浣腸劑塞進兒子肛門；一審時說可治療兒子精神疾病、又說要治兒子拉肚子。二審法官認為這些是阿義臨訟卸責之詞，不足採信。

法官根據醫院鑑定報告指受害男童肛門並無傷勢異樣，認定阿義應是指插男童肛門；男童當時約9歲，又有輕度智能障礙，心智年齡約落在近5歲到未滿7歲間，屬無行為能力區間，應無表達合意性交的意思能力，所以認定阿義性侵犯行是違反小兒子的意願。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法