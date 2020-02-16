把精液保險套塞9歲兒肛門 吸安男鬼扯治病
〔記者王俊忠／台南報導〕有吸食安非他命劣習的男子阿義（化名），與2名兒子住在一起，2016年8月下旬晚間，他居然在家裡以射進精液的保險套插入9歲輕度智能障礙小兒子的肛門。阿義辯稱因為精液可以治病，這麼做是要幫小兒子治病，並非性交。台南高分院法官調查阿義前後供詞歧異，認定他對幼子伸狼爪、依加重強制性交罪判他4年徒刑。
訊時，阿義坦承有用手指把裝有自己精液的保險套插入小兒子的肛門裡，但不是對兒子性侵，「我認為精液可以治兒子的病」。
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阿義的大兒子在警詢時作證說，2016年8月28日晚間8、9點時，有消防隊員到他家抓蛇，父親就對他說「人的精液可以治蛇毒，有用弟弟的肛門，問他要不要試試？」。
大兒子說，當天半夜12點許，父親與弟弟全身脫光一起到他房間敲門，他開門後見父親拿1個裝有精液的保險套說「已跟弟弟完成儀式，問他要不要？」，他回說不要，就關上房門，隔天有把這事寫在學校聯絡簿日記本上並告知老師。
大兒子認為父親要進行的儀式應是噁心儀式，所以拒絕，因父親與弟弟都脫光衣服，父親還問他要不要？所以覺得弟弟被強姦，但沒看到父親以性器官插入弟弟肛門。
在聲押庭時，阿義說，是自己套保險套自慰到射精在套裡，像是跟小兒子玩的方式，把保險套塞進小兒子肛門裡。因為暑假時，小兒子會用平板電腦看A片，會陪兒子看，因國外A片有從前面、也有從後面的，擔心兒子以後會有同性戀傾向，所以想用這種帶動方式讓小兒子瞭解。
其後阿義改口是幫小兒子治病，但前後說法歧異，在檢方訊問時說是把精液保險套當作浣腸劑塞進兒子肛門；一審時說可治療兒子精神疾病、又說要治兒子拉肚子。二審法官認為這些是阿義臨訟卸責之詞，不足採信。
法官根據醫院鑑定報告指受害男童肛門並無傷勢異樣，認定阿義應是指插男童肛門；男童當時約9歲，又有輕度智能障礙，心智年齡約落在近5歲到未滿7歲間，屬無行為能力區間，應無表達合意性交的意思能力，所以認定阿義性侵犯行是違反小兒子的意願。