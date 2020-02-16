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首頁　>　社會

日籍傘客墜林身亡 家屬淚謝搜救警消、義消

2020-02-16 20:20:23
日籍老翁佐藤克明前天於埔里鎮虎頭山從事飛行傘運動時不幸意外身亡，妻子佐藤正子（中）與兒子佐藤忠宏（左）今至中心碑消防分隊，感謝警消、義消的全力搜救。（記者佟振國攝）

日籍老翁佐藤克明前天於埔里鎮虎頭山從事飛行傘運動時不幸意外身亡，妻子佐藤正子（中）與兒子佐藤忠宏（左）今至中心碑消防分隊，感謝警消、義消的全力搜救。（記者佟振國攝）

〔記者佟振國／南投報導〕79歲日籍老翁佐藤克明，前天在南投縣埔里鎮虎頭山進行飛行傘運動時發生意外身亡，家屬料理後事空檔，今天下午特地到消防局第2大隊中心碑分隊，向全力搜救的警消、義消弟兄致謝，強調此次台灣之行雖留下遺憾，仍萬分感激大家的幫忙。

據了解，佐藤克明在日本從事飛行傘運動已有30年，是位資深與經驗豐富的玩家，連續10多年每年冬天都與妻子及其他傘友，前來台灣體驗飛行樂趣兼觀光，日前從屏東到埔里虎頭山，14日下午飛行時，卻發生人傘分離意外，直接從高處墜落樹林。

佐藤正子（左）透過第一時間抵達現場的消防隊員提供照片，了解當時狀況，不禁數度難過拭淚。（記者佟振國攝）

佐藤正子（左）透過第一時間抵達現場的消防隊員提供照片，了解當時狀況，不禁數度難過拭淚。（記者佟振國攝）

警消人員墜落地點定位不明確的情形下積極搜救，也迅速找到墜落現場，但佐藤克明全身多處骨折，不幸當場身亡，檢警完成相驗，家屬決定近日將遺體運回日本安葬。

佐藤克明的妻子佐藤正子、兒子佐藤忠宏及其他傘友，今天下午由在地的飛行傘教練等人陪同，帶著謝金、禮品至埔里中心碑消防分隊，向當天全力搜救的警消、義消致謝，也向第一時間抵達現場的隊員了解當時狀況，家屬看到影像照片，不禁數度哽咽拭淚。

熱愛在台灣從事飛行傘運動的日本佐藤一家及其他傘友，此行雖留下遺憾，仍衷心感謝大家的幫忙。（記者佟振國攝）

熱愛在台灣從事飛行傘運動的日本佐藤一家及其他傘友，此行雖留下遺憾，仍衷心感謝大家的幫忙。（記者佟振國攝）

分隊長陳世賢則表示，救人是消防隊員應盡的本份，除婉謝家屬的餽贈，也希望他們能節哀保重，仍歡迎他們常到埔里繼續最愛的飛行傘運動。

佐藤正子透過翻譯表示，此次台灣行雖留下遺憾，但對大家的幫忙銘記在心，給大家添麻煩，也是非常抱歉。

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