日籍傘客墜林身亡 家屬淚謝搜救警消、義消

2020-02-16 20:20:23

〔記者佟振國／南投報導〕79歲日籍老翁佐藤克明，前天在南投縣埔里鎮虎頭山進行飛行傘運動時發生意外身亡，家屬料理後事空檔，今天下午特地到消防局第2大隊中心碑分隊，向全力搜救的警消、義消弟兄致謝，強調此次台灣之行雖留下遺憾，仍萬分感激大家的幫忙。

據了解，佐藤克明在日本從事飛行傘運動已有30年，是位資深與經驗豐富的玩家，連續10多年每年冬天都與妻子及其他傘友，前來台灣體驗飛行樂趣兼觀光，日前從屏東到埔里虎頭山，14日下午飛行時，卻發生人傘分離意外，直接從高處墜落樹林。

警消人員墜落地點定位不明確的情形下積極搜救，也迅速找到墜落現場，但佐藤克明全身多處骨折，不幸當場身亡，檢警完成相驗，家屬決定近日將遺體運回日本安葬。

佐藤克明的妻子佐藤正子、兒子佐藤忠宏及其他傘友，今天下午由在地的飛行傘教練等人陪同，帶著謝金、禮品至埔里中心碑消防分隊，向當天全力搜救的警消、義消致謝，也向第一時間抵達現場的隊員了解當時狀況，家屬看到影像照片，不禁數度哽咽拭淚。

分隊長陳世賢則表示，救人是消防隊員應盡的本份，除婉謝家屬的餽贈，也希望他們能節哀保重，仍歡迎他們常到埔里繼續最愛的飛行傘運動。

佐藤正子透過翻譯表示，此次台灣行雖留下遺憾，但對大家的幫忙銘記在心，給大家添麻煩，也是非常抱歉。

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