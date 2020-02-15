高雄港外籍船員落海 雙臂斷失送醫急救
〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄港一港口外海，今天下午驚傳外籍船員落海意外，他被尋獲時，兩隻手臂已斷掉，且無生命跡象，醫院正在搶救。
今天下午約3點，這名外籍船員欲從停泊外海的貨輪，爬繩梯至接駁船，準備上岸過程，突然從繩梯跌下落海。
請繼續往下閱讀...
海巡署及高雄港務警察總隊獲報，派出船艇搜救，港務消防隊救護車在一港口安檢所待命。
經過約一個半小時，終於尋獲船員，但他的雙臂已斷，且無生命跡象，大約下午5點50分送到醫院急救，斷臂則未尋獲。
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〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄港一港口外海，今天下午驚傳外籍船員落海意外，他被尋獲時，兩隻手臂已斷掉，且無生命跡象，醫院正在搶救。
今天下午約3點，這名外籍船員欲從停泊外海的貨輪，爬繩梯至接駁船，準備上岸過程，突然從繩梯跌下落海。
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海巡署及高雄港務警察總隊獲報，派出船艇搜救，港務消防隊救護車在一港口安檢所待命。
經過約一個半小時，終於尋獲船員，但他的雙臂已斷，且無生命跡象，大約下午5點50分送到醫院急救，斷臂則未尋獲。
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