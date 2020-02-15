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沈智慧控「鑽進她胸前」性騷 立委何志偉獲不起訴

事後沈智慧（前）召開記者會控訴何志偉性騷擾，她還找葉毓蘭重建當天現場。（資料照）

事後沈智慧（前）召開記者會控訴何志偉性騷擾，她還找葉毓蘭重建當天現場。（資料照）

2020-02-15 17:47:24

〔記者陳慰慈／台北報導〕去年5月28日立法院會處理中選會主委李進勇人事同意權案，朝野爆發推擠，前國民黨立委沈智慧怒控民進黨立委何志偉對她襲胸，涉嫌性騷擾，台北地檢署調查後認定何只是想將沈擠下備詢台，主觀上無性騷犯意，認定他罪嫌不足不起訴。

對此，何接受記者電訪回應，「這件事過去就過去了，不再多說，沒必要再浪費司法成本與社會資源」，僅表示：「新一屆立委剛就職上任，期待未來大家一起提升問政品質。」

去年5月28日立院推擠衝突後，網路瘋傳何志偉被沈智慧環抱的照片，何還在臉書回留言說要去收驚、「金恐怖」，此舉惹惱沈，沈指控，當時是何主動拉起她的手，鑽進她胸前、再貼身不斷推擠她胸部，連續4次，她直到勸阻無效才呼他一巴掌。

事後沈智慧召開記者會表示，她在立院這麼久，沒看過任何一位男立委對女立委用這種態度襲胸，她感到極度不舒服、受辱，事後看到網路留言，更覺得二度受辱，氣到不行，何的各項回應顯示根本沒有改過，要求何在媒體前公開道歉，否則依法提告，記者會結束也立刻前往警局報案。

檢方勘驗立法院議場錄影畫面，發現當時國民黨、民進黨都進行甲級動員，國民黨立委佔領發言台，何志偉從沈智慧腋下鑽進，以背部將沈頂出備詢台，認定在雙方政治攻防下，何主觀上並無性騷擾犯意，今予以不起訴。

何、沈觸胸疑雲。圖為基進黨發言人陳柏惟臉書放上何志偉被沈智慧環抱的照片。（取自基進黨發言人陳柏惟臉書）

何、沈觸胸疑雲。圖為基進黨發言人陳柏惟臉書放上何志偉被沈智慧環抱的照片。（取自基進黨發言人陳柏惟臉書）

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