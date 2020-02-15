能軟能硬！元配抓姦10年錄到「關鍵對話」 結果讓她失望了

彰化地方法院外觀。（記者顏宏駿攝）

2020-02-15 16:48:20

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一對結婚10餘年的夫婦，妻子一直懷疑先生跟其同事A女有瞹眛關係，抓姦10多年苦無「一刀斃命」的證據，搞得自己神經衰弱、天天失眠，直到日前從老公的通話記錄中聽到他對A女說「很好摸，摸一摸循環比較好」、「我的不會比妳小顆，要軟可軟，要硬可硬...」，就憑這話上法院告A女通姦，索賠50萬元，但法官以罪證不足駁回這樁官司。

判決書說，盧女自2006年就發現先生跟巫姓女同事有不正常往來，她也告戒A女別太過份，但A女回嗆「沒有怕你，抓到再來講啦！」

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盧女向法官說，她那時候起心理受很大的折磨，晚上難以入眠，每天都要吃安眠藥，白天精神不濟，上班摔倒傷及坐骨神經，到現在還在治療。

2018年2月某日，盧女透過子女告知，先生可能又要跟A女出去，盧根據此時間調閱先生的通話記錄，錄到「很好摸，摸一摸循環比較好」、「我不會比妳還小顆，妳摸我，我也是很大粒，妳看，這硬硬，摸都沒感覺，要軟軟，也可以用軟一點。」盧女覺得先生跟A女共處一室有肌膚之親。

先生在法院作證時並不否認有段對話，但他說，當時在車上，剛好車上有水果，「我說的是水果，有硬有軟。」

法官認為，兩人是否有肌膚之親，是盧女自己的推測，沒有積極的證據，因此判處盧女敗訴。

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