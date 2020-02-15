美河市弊案更一審 2官員限制出境8個月

台北市聯合開發處前處長高嘉濃。（資料照）

2020-02-15 13:10:16

〔記者吳政峰／台北報導〕前台北市捷運局聯合開發處長高嘉濃、課長王銘藏辦理捷運共構「美河市建案」，疑不實鑑價，使台北市政府蒙受20億元損失，涉圖利及偽造文書等罪，現仍在高等法院更一審，因刑事訴訟法的限制出境新制已上路，更一審日前裁定兩人繼續境管8個月。

2006年間，北市府與建商「日勝生」合作開發捷運構共宅「北捷新店機廠聯合開發案」，也就是俗稱的「美河市」案，遭人檢舉有弊端，監察院介入調查，認定低估土地成本、高估建物成本，台北市自砍100億元的權利，除了彈劾高嘉濃與捷運工程局局長常岐德，並將全案移送台北地檢署偵辦。

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北檢認定高嘉濃與王銘藏偽造鑑價報告，導致北市府出了逾99%的土地，卻只拿到2200戶中的668戶，少拿3250坪，損失超過20億元，兩名官員疑涉圖利日勝生，予以起訴，一、二審均判有罪，案經最高法院發回，現在更一審。

而立法院日前通過限制出境專章，境管不能再天荒地老永無止盡，法院審理時每次境管不得超過8個月，如果是本刑10年以下之罪，總境管日數不得超過5年，高院因此開處分庭，傳高、王2人到庭說明。

高嘉濃指出，本案證據已調查及保全，他也都如期到庭，在台灣有固定處所及家人，不具外國籍，資力一般，沒有逃亡意圖；王銘藏表示，已坦承犯罪，亦無逃亡之虞，希望解除境管。

合議庭認為，兩人並未說明有何解除境管的急迫性與必要性，理由亦非具體，即便平常都有如期到庭，實務上仍發生過家人與事業都在台灣、卻仍烙跑國外的案例，為了確保日後訴訟執行，2人仍有限制出境的必要，裁定2月11日起繼續境管8個月。

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