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首頁　>　社會

調查局一級主管人事異動 11新處長上榜

原航業調查處處長彭家慶調任研究委員會研究委員。（記者陳慰慈攝）

原航業調查處處長彭家慶調任研究委員會研究委員。（記者陳慰慈攝）

2020-02-15 12:56:39

〔記者陳慰慈／台北報導〕調查局上月31日公布重大人事案，原調查局主祕萬家佛調升調查局副局長，主祕一職則由廉政處處長黃義村升任，今再公布第二波人事案，共有22人調整職務，人事令將於2月19日生效。

調整職務名單如下：

1.主任秘書室研究委員簡安祿調任研究委員會主任委員

2.毒品防制處處長單培祥調任主任秘書室研究委員

3.國際事務處處長邸志達調任主任秘書室研究委員

4.兩岸情勢研析處處長許為翔調任主任秘書室研究委員

5.洗錢防制處處長李宏錦調任主任秘書室研究委員

6.保防處處長王北齊調任主任秘書室研究委員

7.諮詢業務處處長夏紹達調任主任秘書室研究委員

8.總務處處長陳國清調任主任秘書室研究委員

9.航業調查處處長彭家慶調任研究委員會研究委員

10.經濟犯罪防制處處長伍榮春調任洗錢防制處處長

11. 桃園市調查處處長汪仁成調任毒品防制處處長

12. 台中市調查處處長蔡新堯調任經濟犯罪防制處處長

13. 福建省調查處處長余福明調任臺中市調查處處長

14. 兩岸情勢研析處副處長劉文斌調任兩岸情勢研析處處長

15. 廉政處副處長林玉珍調升國際事務處處長

16. 台北市調查處副處長孫承一調升保防處處長

17. 秘書室主任巫勝鴻調升諮詢業務處處長

18. 廉政處副處長許張傳調升總務處處長

19. 台北市調查處副處長林中輝調升至航業調查處處長

20. 高雄市調查處副處長林志龍調升福建省調查處處長

21. 秘書室專門委員王忠彥調升秘書室主任

22. 國際事務處副處長周紹男調任研究委員會專門委員

調查局今再公布第二波人事案，共有22人調整職務。（資料照）

調查局今再公布第二波人事案，共有22人調整職務。（資料照）

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