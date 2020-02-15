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四代同堂老屋起火 13歲曾孫勇滅火遭灼傷

起火處是神壇，鐵捲門被拉開滅火。（記者黃明堂攝）

起火處是神壇，鐵捲門被拉開滅火。（記者黃明堂攝）

2020-02-15 11:41:31

［記者黃明堂／台東報導］卑南鄉富源山上一戶四代同堂老宅，今天早上9點多從神壇起火燃燒，「阿祖」呼天搶地要滅火，13歲就讀國中的曾孫奮勇撬開鐵門要滅火，其它家人、鄰居紛紛提水桶、拉水管搶救，所幸消防隊趕到撲滅，曾孫臉、手都灼傷，但無大礙。

富源山這戶四代約10人同堂，分居相鄰的2棟房子，其中1棟有神壇的老宅，上午9點多，在無人在家、門窗緊閉的情況下，從神壇起火，冒出濃煙，當時，陳姓國中生在另一棟房子，看到起火，大聲呼救，將鐵捲門稍微拉開，試圖進入火場滅火，但在鐵門就高溫逼退，臉及手部都灼傷。

其它家人也趕來，老阿祖哭的呼天搶地，連在附近農園工作的鄰居也紛紛趕來，但都進不了火場，只能提火桶往房子潑，試圖降溫，後來姚姓「舅公」從3公里外奔回，硬是從門縫鑽進神壇，躺著提水桶朝起火的點香爐潑水，但裡頭都是濃煙，馬上被嗆退。

幸好，多部消防車迅速趕抵，破壞神明廳鐵捲門，消防員進入火場將變電箱角落的起火處撲滅，裡頭已一片焦黑，其它房間內部有濃煙，消防員合力用腳踹破鐵門，讓濃煙消散。

火勢滅後，曾孫因灼傷送醫，老阿祖哭的很傷心，姚姓舅公則累到癱軟，鄰居們紛紛過來安慰：「人平安就好」。

主要火勢集中在變電箱處及下方的點香爐，至於起火原因，仍待消防局調查。

消防員進入起火神壇滅火。（記者黃明堂攝）

消防員進入起火神壇滅火。（記者黃明堂攝）

消防員合力飛踢，踹開上鎖的鐵門。（記者黃明堂攝）

消防員合力飛踢，踹開上鎖的鐵門。（記者黃明堂攝）

主要燃燒處是神壇的角落。（記者黃明堂攝）

主要燃燒處是神壇的角落。（記者黃明堂攝）

老屋神壇起火，從3公里外奔回滅火的姚姓舅公，癱軟在地。（記者黃明堂攝）

老屋神壇起火，從3公里外奔回滅火的姚姓舅公，癱軟在地。（記者黃明堂攝）

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