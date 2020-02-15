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火鍋店螃蟹大逃亡！3警逮「蟹」姓嫌犯關入冷凍庫

員警以甩棍企圖夾住螃蟹，花了九牛二虎之力終於逮住「蟹」嫌關入冰箱冷凍庫。（翻攝臉書彰化人大小事）

員警以甩棍企圖夾住螃蟹，花了九牛二虎之力終於逮住「蟹」嫌關入冰箱冷凍庫。（翻攝臉書彰化人大小事）

2020-02-15 09:30:37

〔記者湯世名／彰化報導〕螃蟹大逃亡！彰化市火車站附近昨天下午出現一隻大螃蟹，民眾發現唯恐蟹螯刺破機車輪胎，趕緊通知附近值勤的3名員警，員警以甩棍企圖夾住螃蟹，螃蟹也揮舞大鉗子頑抗，一陣手忙腳亂後終於逮著入袋，關入冰箱冷凍庫。網路PO出這段警察抓「蟹」姓嫌犯的影片引發大歪樓，轄區彰化警分局警備隊則指螃蟹為活體拾得物，呼籲螃蟹的主人出面認領。

昨日下午4時許，有民眾經過彰化火車站附近人行道時，發現地面有1隻大螃蟹横行，當場大叫：「螃蟹跑了、螃蟹跑了」，當時有3名彰化警分局警備隊員警正在執行取締違規停車，民眾立即向員警通報。

員警拿出兩支甩棍開夾，但螃蟹揮舞著大鉗子頑抗，員警手忙腳亂抓了好幾分鐘，最後終於把螃蟹半推半就地推入塑膠袋內，帶回警備隊，把逃命的大螃蟹給關入冰箱冷凍庫內。

警備隊長葉柏志表示，這隻螃蟹為活體拾得物，目前沒有民眾出面認領，研判這隻螃蟹是從附近的火鍋店逃出，他們已把螃蟹關入冰箱冷凍庫，呼籲主人前往認領。

員警抓螃蟹影片PO上網引發大批網友歪樓，有人編劇稱「有民眾報案一名蟹姓嫌犯，疑似計劃破壞停放路邊的機車輪胎，警方立刻抵達現場調查，當時蟹姓嫌犯以一敵眾，情況一度緊張，所幸蟹姓嫌犯終究不勝警力優勢，被強力逮捕到案」。另有網友說，螃蟹很明顯企圖襲警，帶回所裡的電鍋關起來加菜啦。還有民眾笑稱：「應該直接上銬」。

員警以甩棍企圖夾住大螃蟹，螃蟹也揮舞大鉗子頑抗。（翻攝臉書彰化人大小事）

員警以甩棍企圖夾住大螃蟹，螃蟹也揮舞大鉗子頑抗。（翻攝臉書彰化人大小事）

員警以甩棍企圖夾住大螃蟹，螃蟹也揮舞大鉗子頑抗。（翻攝臉書彰化人大小事）

員警以甩棍企圖夾住大螃蟹，螃蟹也揮舞大鉗子頑抗。（翻攝臉書彰化人大小事）

員警以甩棍企圖夾住大螃蟹，螃蟹也揮舞大鉗子頑抗。（翻攝臉書彰化人大小事）

員警以甩棍企圖夾住大螃蟹，螃蟹也揮舞大鉗子頑抗。（翻攝臉書彰化人大小事）

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