因國務機要費案被境管11年多 馬永成：侵害人權

前總統府副秘書長馬永成堅稱清白，未拿過一毛錢，且依會計處指示在領據上簽名，「何來貪污？」他也抨擊至今已遭境管11年多，根本是侵害人權。（記者楊國文攝）

2020-02-14 18:18:34

〔記者楊國文／台北報導〕國務機要費案纏訟至今13年，且在更二審即停止審理3年多，今天下午重新審理，傳訊前總統府副秘書長馬永成、前辦公室主任林德訓，馬、林兩人都為被限制出境11年多大吐苦水，馬永成說，在總統府會計處要求下在領據簽名，「我未申報過一張發票、沒有拿過一毛錢，何來貪污？」他並抨擊遭限制出境已11年多為「侵害人權」，林德訓則說，除了解除境管，最重要的是還他清白，兩人均聲請解除境管，更二審近日評議後做出裁定。

前總統陳水扁涉國務機要費案，更二審考量扁健康不佳，2016年4月裁准停止審判，陳水扁尚有4案，分別為台北地院審理陳水扁被控侵占公文案、陳敏薰買官洗錢案、高等法院更一審審理教唆偽證案、更一審審理二次金改國泰併世華案。

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更二審數度函詢法務部追蹤陳水扁的病情，今年1月9日陳水扁的律師呈報診斷證明，指阿扁的健康狀況仍無法在法庭做正常陳述，仍停止審理中，更二審因受命法官換人，決定除了陳水扁，全案仍須繼續進行，今天傳馬永成、林德訓兩人。

馬永成、林德訓在案情部份由律師團李勝琛等人代答，法官指出，馬、林均有必要就最高法院判決內容、檢方起訴犯罪事實、全案證據能力等事項，以書狀整理提出，律師團希望至少給3個月以上時間整理。

另外，就律師團聲請傳喚前總統陳水扁、前總統府參議林進川做證，說明國務申請、核銷流程等規定，及傳喚專家證人部分，法官認為扁兩人已在檢方、調查局、法院陳述過，要求律師團具狀說明待證事實為何，查明有無再傳喚兩人作證的必要，另敘明欲傳喚的專家證人的必要性。官接著主動訊問馬、林對被限制出境、出海的看法，法院認為，因刑法已對境管已修法，應依職權，主動訊問並審酌被告有為繼續境管的必要。

馬永成提出準備好的資料答稱，國務機要費是總統的專屬經費，性質特殊，交由專人管理，由總統支用，他大吐苦水說，他未使用，也不負責保管，只依照會計處指示在領據上簽名，且他未蒐集過任何發票供核銷，也無貪污所得，「何來貪污可言？」

提到遭境管11年多，擔任《上報》副社長的馬永成說，此案一向準時出庭，他無動機、能力逃亡，但從2008年起被限境出境、出海至今11年多，質疑至今仍對他境管乃侵害人權，完全不符人權保障。林德訓則說，首長特別費早已除罪化，多達2、300人都已除罪化，此案仍纏訟至今已13年，「我希望能解除境管，但更希望還我情白」

律師團李勝琛指出，馬永成、林德訓等人的黃金歲月都被限制出境，更二審應考量是否符合比例原則。

更一審依偽造文書罪判馬永成8月徒刑、緩刑3年，林德訓判刑6月，最高法院發回更二審審理。

前總統府辦公室主任林德訓說，除了解除境管，「最重要是能還我清白」。（記者楊國文攝）

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