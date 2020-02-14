毒販拒捕倒車撞警被擊斃 家屬訴請國賠確定敗訴

一審新竹地院、二審高等法院都認定海巡是因情況危急才被迫開槍，「無法期待警方在瞬間動態變化時，還能分毫不差地擊中輪胎」，認定海巡與警方執法沒有故意或過失，判決免賠；最高法院今認同原審判決，駁回上訴確定。（示意圖）

2020-02-14 17:04:17

〔記者張文川／台北報導〕台中市警局霧峰分局員警與海巡署偵防幹員，4年前追捕毒販洪健修時，洪開槍拒捕，還倒車衝撞警方，員警臨危開槍將洪擊斃，洪的家屬提告請求國家賠償680萬元；一審新竹地院、二審高等法院都認定海巡是因情況危急才被迫開槍，「無法期待警方在瞬間動態變化時，還能分毫不差地擊中輪胎」，認定海巡與警方執法沒有故意或過失，判決免賠；最高法院今認同原審判決，駁回上訴確定。

判決指出，2016年3月30日下午，海巡署偵防分署人員與霧峰分局員警，持搜索票至新竹縣竹北市查緝洪健修，洪棄械跳樓、駕車試圖逃脫並試圖衝撞員警時，員警被迫開槍還擊，洪中彈下車倒地，送醫不治身亡。

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洪男的母親與2位女兒訴請國賠，主張警方從洪男背後攻擊，全案查緝是由警方指揮主導，海巡人員也應負起損害賠償責任，開槍不當造成人命損失，家屬向海巡署申請國賠680萬元被拒，再向法院提起國賠告訴。

法院調查，洪健修涉製造、販賣毒品與非法持有槍械，查緝時開槍射擊，造成霧峰分局小隊長何永超右手、右腳中彈，認為警方與海巡的反擊過程正當合法。

且洪健修在被查緝過程中，持槍朝警員射擊成傷並駕車恣意衝撞，胡姓警員因人身安全遭受危害而開槍，朝洪的車輪方向射擊，目的是阻止洪男繼續倒車衝撞，屬情況急迫，有必要使用警械，使用槍械時機合理，未逾必要程度。

歷審都認為，胡姓員警射擊時，距離洪男的車僅10幾公尺，車身仍在移動，中間還穿插數名員警，動態瞬間就有變化，即使是訓練有素的警察，也無法期待能準確命中車輪，認定警方開槍行使公權力並無故意或過失，判死者家屬敗訴確定。

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