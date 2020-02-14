2勇消救火殉職 違章紙器廠老闆陳俊孚被起訴

兩名勇消殉職當天，老闆陳俊孚到地檢署接受約談前，不願說明案情。（資料照，記者張瑞楨攝）

2020-02-14 14:25:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕中市大雅區違章的百慕達紙器廠，去年10月3日竄燒惡火，造成消防小隊長謝志雄、張哲嘉殉職，台中地檢署今天依消防法起訴老闆陳俊孚，檢方指控此人肆意興建違章工廠，還偽用停車場之名，向台電申請用電，亂拉電線又沒定期維護，導致電線短路引發大火，違章工廠又沒排煙設備，建築材料未達防火要求，兩廠房之間還加蓋遮雨棚，造成火勢猛烈竄燒、兩名勇消殉職，陳男必須負擔刑事責任，可處1年至7年徒刑，得併科100萬至500萬元罰金。

檢方認為陳俊孚在農地肆意興建工廠，建材未達防火要求，還亂拉電線等，與兩名勇消殉職有因果關係。（記者張瑞楨翻攝）

至於指揮兩名殉職勇消，攜帶熱顯像儀進入火場，進行煙熱變化觀測的中市消防局特搜大隊西屯分隊小隊長周正斌，以及現場搜救指揮官等人，檢方認為，依「消防機關火場指揮及救災作業要點」規定，火場在人命搜救外，尚須維護人民財產安全，採取適當搶救作為，周正斌指揮兩人進入廠房時，沒有火煙、能見度良好，因此沒有布置水線，進入10餘分鐘後，周正斌見廠房後方有熱蓄積噴出，緊急呼叫兩人退出，卻已無回應，周正斌緊急呼求救援，救援人員因閃爆、溫度太高等因素而難以進入搜救，無法在第一時間救出2人，檢方認為周正斌、搜救指揮官與搜救人員，並無怠惰與疏忽。

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檢方認為陳俊孚在農地肆意興建工廠，建材未達防火要求，還亂拉電線等，與兩名勇消殉職有因果關係。（記者張瑞楨翻攝）

起訴書指出，54歲的陳俊孚，2011年於大雅區租用農地，同年10月以群峪股份有限公司等名義，謊稱停車場、洗車廠照明需要用電，向台電申請用電，台電同意並設置「自備桿」供電，同年11月，取得用電許可的陳俊孚，在農地大肆興建鐵皮屋工廠2棟，一棟生產紙盒等用品，另一棟儲存南北雜貨、免洗餐具等，兩棟工廠之間還加蓋避雨用的鐵皮屋頂，沒有防火巷。

檢方認為陳俊孚在農地肆意興建工廠，建材未達防火要求，還亂拉電線等，與兩名勇消殉職有因果關係。（記者張瑞楨翻攝）

違章工廠竣工後，陳俊孚沒有向台電申請許可，就聘工從「自備桿」私自拉牽電線到兩間工廠，電線走明線，鐵皮工廠建材易吸熱，散熱效益不佳，機具運轉會形成高溫惡劣環境，電線在惡劣環境下亦短路，陳俊孚沒注意，也沒有定期維護檢測設備安全。

兩名勇消於去年10月16日走完人生最後一程，入祀忠烈祠。（資料照）

去年10月3日凌晨1時45分，違章工廠東北牆面的電線短路起火，高溫熱煙流與輻射流，先往北延燒至百慕達紙器廠房外的原料區，再往2樓竄燒，又往南延燒廠房南半部1樓作業區與2樓，最後造成廠房崩塌，兩名勇消殉職。

檢方認為，陳俊孚興建的違章工廠，沒有取得建築執照與使用執照，建築材質未達防火要求，沒有依法設置排煙設備，兩廠房之間又加蓋遮雨的鐵皮屋頂，電線走明線，不是埋藏牆壁內，易遭老鼠嚙咬或其他因素破損，陳俊孚也沒有維護電線，與兩消防員殉職之間，具有相當因果關係。

檢方指出，陳俊孚觸犯刑法第173條第2項，失火燒燬供人使用之建築物罪，以及消防法第35條的營業場所未依規定維護消防安全設備，於發生火災致人於死罪，應從重以消防法論罪，可處1年至7年徒刑，得併科100萬至500萬元罰金。

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