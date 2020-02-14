為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

2勇消救火殉職 違章紙器廠老闆陳俊孚被起訴

兩名勇消殉職當天，老闆陳俊孚到地檢署接受約談前，不願說明案情。（資料照，記者張瑞楨攝）

兩名勇消殉職當天，老闆陳俊孚到地檢署接受約談前，不願說明案情。（資料照，記者張瑞楨攝）

2020-02-14 14:25:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕中市大雅區違章的百慕達紙器廠，去年10月3日竄燒惡火，造成消防小隊長謝志雄、張哲嘉殉職，台中地檢署今天依消防法起訴老闆陳俊孚，檢方指控此人肆意興建違章工廠，還偽用停車場之名，向台電申請用電，亂拉電線又沒定期維護，導致電線短路引發大火，違章工廠又沒排煙設備，建築材料未達防火要求，兩廠房之間還加蓋遮雨棚，造成火勢猛烈竄燒、兩名勇消殉職，陳男必須負擔刑事責任，可處1年至7年徒刑，得併科100萬至500萬元罰金。

檢方認為陳俊孚在農地肆意興建工廠，建材未達防火要求，還亂拉電線等，與兩名勇消殉職有因果關係。（記者張瑞楨翻攝）

檢方認為陳俊孚在農地肆意興建工廠，建材未達防火要求，還亂拉電線等，與兩名勇消殉職有因果關係。（記者張瑞楨翻攝）

至於指揮兩名殉職勇消，攜帶熱顯像儀進入火場，進行煙熱變化觀測的中市消防局特搜大隊西屯分隊小隊長周正斌，以及現場搜救指揮官等人，檢方認為，依「消防機關火場指揮及救災作業要點」規定，火場在人命搜救外，尚須維護人民財產安全，採取適當搶救作為，周正斌指揮兩人進入廠房時，沒有火煙、能見度良好，因此沒有布置水線，進入10餘分鐘後，周正斌見廠房後方有熱蓄積噴出，緊急呼叫兩人退出，卻已無回應，周正斌緊急呼求救援，救援人員因閃爆、溫度太高等因素而難以進入搜救，無法在第一時間救出2人，檢方認為周正斌、搜救指揮官與搜救人員，並無怠惰與疏忽。

檢方認為陳俊孚在農地肆意興建工廠，建材未達防火要求，還亂拉電線等，與兩名勇消殉職有因果關係。（記者張瑞楨翻攝）

檢方認為陳俊孚在農地肆意興建工廠，建材未達防火要求，還亂拉電線等，與兩名勇消殉職有因果關係。（記者張瑞楨翻攝）

起訴書指出，54歲的陳俊孚，2011年於大雅區租用農地，同年10月以群峪股份有限公司等名義，謊稱停車場、洗車廠照明需要用電，向台電申請用電，台電同意並設置「自備桿」供電，同年11月，取得用電許可的陳俊孚，在農地大肆興建鐵皮屋工廠2棟，一棟生產紙盒等用品，另一棟儲存南北雜貨、免洗餐具等，兩棟工廠之間還加蓋避雨用的鐵皮屋頂，沒有防火巷。

檢方認為陳俊孚在農地肆意興建工廠，建材未達防火要求，還亂拉電線等，與兩名勇消殉職有因果關係。（記者張瑞楨翻攝）

檢方認為陳俊孚在農地肆意興建工廠，建材未達防火要求，還亂拉電線等，與兩名勇消殉職有因果關係。（記者張瑞楨翻攝）

違章工廠竣工後，陳俊孚沒有向台電申請許可，就聘工從「自備桿」私自拉牽電線到兩間工廠，電線走明線，鐵皮工廠建材易吸熱，散熱效益不佳，機具運轉會形成高溫惡劣環境，電線在惡劣環境下亦短路，陳俊孚沒注意，也沒有定期維護檢測設備安全。

兩名勇消於去年10月16日走完人生最後一程，入祀忠烈祠。（資料照）

兩名勇消於去年10月16日走完人生最後一程，入祀忠烈祠。（資料照）

去年10月3日凌晨1時45分，違章工廠東北牆面的電線短路起火，高溫熱煙流與輻射流，先往北延燒至百慕達紙器廠房外的原料區，再往2樓竄燒，又往南延燒廠房南半部1樓作業區與2樓，最後造成廠房崩塌，兩名勇消殉職。

檢方認為，陳俊孚興建的違章工廠，沒有取得建築執照與使用執照，建築材質未達防火要求，沒有依法設置排煙設備，兩廠房之間又加蓋遮雨的鐵皮屋頂，電線走明線，不是埋藏牆壁內，易遭老鼠嚙咬或其他因素破損，陳俊孚也沒有維護電線，與兩消防員殉職之間，具有相當因果關係。

檢方指出，陳俊孚觸犯刑法第173條第2項，失火燒燬供人使用之建築物罪，以及消防法第35條的營業場所未依規定維護消防安全設備，於發生火災致人於死罪，應從重以消防法論罪，可處1年至7年徒刑，得併科100萬至500萬元罰金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
打火兄弟一路好走 蘇嘉全代表頒總統府褒揚令
2019-10-15 10:53

打火兄弟一路好走 蘇嘉全代表頒總統府褒揚令
勘災哭泣照上傳臉書 楊瓊瓔下廣告宣傳挨轟
2019-10-04 05:30

勘災哭泣照上傳臉書 楊瓊瓔下廣告宣傳挨轟
桃市攜手產業構建智慧城市應用服務平台

桃市攜手產業構建智慧城市應用服務平台
哥倆好勇消 同日殉職／慟!志雄 雙胞胎成遺腹子 悲!哲嘉 購屋準備當新郎
2019-10-04 05:30

哥倆好勇消 同日殉職／慟!志雄 雙胞胎成遺腹子 悲!哲嘉 購屋準備當新郎
照顧殉職勇消家屬 大里仁愛醫院捐400萬、免費坐月子
2019-10-03 22:49

照顧殉職勇消家屬 大里仁愛醫院捐400萬、免費坐月子
知本老爺跨界合作 試婚戀愛旅行團

知本老爺跨界合作 試婚戀愛旅行團
社會今日熱門
2020-02-14 06:06

高市消防車出勤與曳引車嚴重車禍 隊員1死4傷 影片

2020-02-14 05:57

消防車擦撞曳引車翻覆 高市消防員1死4輕重傷 影片

2020-02-13 20:12

慟！泰雅族口簧琴國寶鄭保雄 溪邊修水管溺斃

2020-02-13 19:52

千萬賓利衝進魚池 釣客跳池救回駕駛

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播