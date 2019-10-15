打火兄弟一路好走 蘇嘉全代表頒總統府褒揚令

2019-10-15 10:53

〔記者楊政郡／台中報導〕「打火兄弟、一路好走」，上午來自全國打火兄弟上千人，齊聚在台中市生命禮儀管理處，來送在台中市大雅區工廠火警，2消防員張哲嘉、謝志雄因公殉職公祭儀式。立法院長蘇嘉全、內政部長徐國勇、市長盧秀燕及消防署長代表頒發總統府褒揚令、行政院消防楷模等獎章，為兩位覆上消防旗、國旗，場面哀戚、隆重。

上午8時起台中市生命禮儀管理處崇德館，就開始集結來自全國各縣市的警消義消兄弟上千人，還有內政部特搜大隊，幾乎全員到齊，因為他們的兄弟消防員張哲嘉（未婚）、謝志雄（已婚育有一子，妻子懷孕中）在景福廳舉行告祭儀式，現場播放的是他們生活中點點滴滴的照片，還是年輕活潑，充滿生命力的影像，不論認識或不認識的打火兄弟，或站或坐觀看兩員回顧影片，從小光屁股的照片，進警校前打工的點點滴滴，不斷觸動在場打火兄弟的心，不論男、女有些已經眼光泛紅、眼淚擦不停，場面十分哀悽。

而在場內是隆重儀式，先是蘇嘉全、徐國勇、盧秀燕、消防署長陳文龍，皆代表國家及政府，頒發褒揚令、消防楷模與專業獎章、小隊長晉陞令及消防榮譽章，由遺族代表接受。

而由台中市消防局特搜大隊隊員擔任覆旗官與覆旗手，為兩員棺木覆上消防精神的旗幟及國旗，主持人宣讀兩員生平事蹟。

公祭儀式結束後，最後由特搜隊員扶棺起靈，將送往東海火化場火化。台中市消防局所屬各大隊與分隊，將同一時間統一鳴笛哀悼，緬懷2名消防英雄。

中市大雅區群峪免洗餐具物流中心，本月3日凌晨發生大火，造成特搜大隊西屯分隊的特搜隊員32歲張哲嘉、33歲謝志雄在火場中殉職，檢警正深入調查起火原因與責任歸屬。

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