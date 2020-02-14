4歲童騎腳踏車壓到別人腳 鬧上法院家長遭判賠

楊童電梯內騎腳踏車闖禍，家長被高雄地院判賠。（記者鮑建信攝）

2020-02-14 07:10:11

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市楊姓一家4口搭電梯回家，其中4歲楊童騎兒童腳踏車前後移動，結果壓傷同電梯內張姓住戶右腳，兩造為此對簿公堂，高雄地院判決家長要賠3100元。

原告張男指出，前年12月9日下午5點多，自住處大樓地下室搭電梯上樓，上升1樓時，楊姓1家四4口擠進來，還包括4歲楊童騎著腳踏車。由於電梯內空間狹小，楊童又跨坐在腳踏車上，前後不斷來回移動玩樂，他的右腳被多次輾壓受傷。

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他說，當時有出言提醒，楊童卻未理會，其家長也未出面制止小孩嬉鬧行為。當天回家後因右腳疼痛，隔天到中醫診所治療，持續敷藥數天，但至今未獲楊家致歉，要求賠償5萬元。

楊姓家長則說張男不願和解，當天有聽到他腳被壓到，小孩有跟他道歉，他卻未表示任何意見，直到有天遇到管理員，管理員才說他有請警察去調監視器，為了這個小事到法院提告。

又說，當時張還穿球鞋，腳踏車車輪壓到，傷勢也不一定嚴重，願意賠償2000元和解。

承辦法官調查，楊童正值好動活潑，對於社會規範的理解及行動控制等識別能力，顯然未具備，尚有賴父母從旁保護監督及形塑，楊童電梯內壓傷人，家長要負責，並審酌張男受傷等情形，認為給付3100元比較合理。

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