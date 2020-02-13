雷射淡斑竟留一道疤痕 美容師起訴

到美顏機構美容淡斑竟被雷射出疤痕，檢方依醫師法起訴負責人！（情境照）

2020-02-13 19:20:07

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕愛美人士要注意！新竹一名廖姓女子到美顏美體機構作美容淡斑時，負責人洪女明知自己不具醫師資格，竟以不詳雷射儀器為廖女除斑，導致造成廣泛性色素沉著性疤痕，廖女憤而控告洪女，新竹地檢署依違反醫師法之未取得合法醫師資格，擅自執行醫療業務罪嫌，將洪女提起公訴。

無醫師資格 擅自執行醫療業務

檢方調查，54歲的洪女是新竹市一家美顏美體機構負責人，廖姓女子在2018年12月16日、20日上門作美容淡斑時，洪女明知自己不具醫師資格， 依法不得執行施打雷射的醫療行為，竟基於擅自執行醫療業務之意，操作品牌、規格不詳的雷射儀器，為廖女除斑。

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事後廖女覺得臉部皮膚不對勁，去皮膚科診療時，才發現是做雷射後皮膚受傷，在診所接受3個月療程的後續治療，洪女自知理虧，曾為廖女支付數萬元醫療費。而醫師診斷證明書證明，廖女去年1月15日至診所就醫時，經診斷為廣泛性色素沉著性疤痕，疑與雷射治療有關。

案經廖女向檢方提起告訴，洪女坦承自己不具醫師資格，卻辯稱沒有操作雷射儀器替廖女除斑。檢方認為洪女所為，係犯醫師法第28條之未取得合法醫師資格，擅自執行醫療業務罪嫌，全案提起公訴。

前衛生署新竹醫院整形外科主任羅啟華表示，一般為皮膚所做的光療，可分為雷射或脈衝光，都需要專業的醫師才能做，民眾在花錢進行美顏美膚之前，要清楚哪些是屬於醫療行為，以及業者有沒有資格去作這樣的醫療行為，才會有保障。

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