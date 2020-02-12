武漢肺炎》7萬門口罩險被運出 海巡署長：最令人生氣的走私

澎湖海巡人員在一艘準備出港的漁船上，查獲7.1萬片口罩，海巡署署長陳國恩PO文批評，在防疫最緊張的時刻，這種走私「醫療資源」謀取暴利的行為，是最令人生氣的走私。（資料照）

2020-02-12 22:06:25

〔記者 邱俊福／台北報導〕今天中午，澎湖馬公漁港安檢所海巡人員在一艘準備出港的漁船上，查獲防塵用口罩125箱、N95等醫療口罩70箱，初步清點高達7.1萬片，海巡署署長陳國恩在臉書「海巡署署長室」PO文說，在防疫最緊張的時刻，這種走私「醫療資源」謀取暴利的行為，任誰都無法接受！是最令人生氣的走私。

這篇PO文獲得大批網友回響，紛紛按生氣符號與給讚，還留言說，「全部充公，留給第一線工作人員」、「這麼大數量的口罩可以供我們這些一線人員用好幾天！！！！」等等。

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陳國恩PO文說，請給我一個生氣的符號！武漢病毒肆虐全球以來，各國的醫療資源都變得珍貴異常，更有劣質份子刻意囤積、哄抬價格，先前在亞馬遜網站上，甚至出現一盒N95售新台幣28萬的驚人天價。

這段時間，在廠商及國軍的努力下，國內口罩產量提升，每日可生產420萬個醫用口罩，並維持供給、價格的穩定。同時在網路上，許多人紛紛喊出「我ok，你先領」的口號，要將資源留給真正需要的人，一起渡過難關。

當大家團結對抗疫情，沒想到還有人將大量口罩運往境外，實在無法原諒。針對本案，已經通知澎湖縣衛生局以及財政部關務署高雄關到場協助後續的裁罰，希請依法嚴辦，追查到底！

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