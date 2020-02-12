武漢肺炎》老鼠與柴犬示範防疫 中市一分局宣導短片逗趣

一分局防疫短片中，老鼠示範戴口罩時機。（一分局提供）

2020-02-12 14:31:46

〔記者張瑞楨／台中報導〕以拍攝逗趣宣導短片聞名的台中市一分局，近日又推出防治武漢肺炎（COVID-19）宣導片，這次動員老鼠與柴犬，由老鼠與柴犬示範戴口罩的時機，再搭配仿效知名廣告「健生中醫0800092000」的講解聲音，以台語宣導防疫觀念，相當的逗趣，也達到提醒眾人防疫之效。

此短片先由老鼠示範戴口罩的時機，包括打噴嚏與咳嗽，都應該戴上口罩並勤加洗手，再由柴犬示範一般人戴口罩時機，包括探病、有呼吸道症狀、慢性病患者需外出，另外，戶外通風良好場所，不需要戴口罩，至於洗手時機，包括吃東西前、探病之後、上廁所與打噴嚏之後，小巧的柴犬擺出如廁等姿勢，搭配「聽本汪的話，用肥皂勤洗手」警語，相當的討喜與滑稽。

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更有趣的是，此短片配音，仿效知名的「骨刺、刺骨神經痛」廣告，也就是「健生中醫0800092000」廣告的語音，用台語配音，也讓原本已逗趣的畫面，更佳詼諧有趣，一分局表示，拍攝此短片，全都是員警自己構想，沒有花到什麼錢，希望能有宣導效果。

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柴犬以各種姿勢，宣導戴口罩的3時機。（一分局提供）

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