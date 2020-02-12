退役中校要現役軍官戰時不抵抗 法院：有逃亡之虞限制出境

新北地檢署起訴空軍退役中校杜永心。（資料照）

2020-02-12 12:34:52

〔記者王定傳／新北報導〕空軍退役中校杜永心遭中國中央軍事委員會政治工作部吸收，替中國發展組織，要求我國現役軍官，未來若遇戰事消極不抵抗，檢方偵辦後予以限制出境、出海，並依違反國家安全法起訴；全案移審新北地院後，合議庭認為，杜男仍有逃亡之虞，裁定限制出境、出海8月。

新北地檢署調查，杜永心原本是我國空軍中校，2004年退役後，前往中國經商，被中央軍事委員會政治工作部（原為中國人民解放軍總政治部）科長A君吸收，替中國在台灣發展組織。

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從2011年起，杜男就鎖定經濟有困難、曾在陸軍聯兵旅擔任作戰科長的蔡姓中校，先後贈送蔡男結婚禮金5萬元及買車基金5萬元，甚至提議招待他的前妻及岳父前往中國接受A君招待。

2017年間，杜男除提議安排蔡男出國與A君會晤外，還直接贈送他10萬元醫療補助、酒類及茶葉等禮品，或以退伍後安排到中國就業為引誘，想拉攏蔡男成為共諜。

杜男並向蔡男轉達，中國一名解放軍大校希望與他成為「友軍關係」，還表示可以引薦結識中國總政治部高層，希望蔡男「適時表態，必要時拿出誠意為祖國效忠」。

杜男甚至提出要求，台海若發生戰事，希望蔡男消極不抵抗，並表明現階段只是以吸收人員潛伏為主，不會指派刺探機密的任務，但他必須在「關鍵時機，發揮關鍵作用」；好處除了禮品外，也可提供金援，或協助他退休後前往中國經商。

前年10月間，杜男甚至要蔡男錄影恭喜A君升官，且須在影片中說：「兩岸未來一定統一，若發生戰事，將不會採取任何作為，並配合祖國」，以表達願意效忠中共立場。

蔡男予以拒絕、錄音自保，並把所贈現金、禮品全數繳回；杜男辯稱只是「酒後吹牛皮」，檢方不採信依為中國發展組織未遂罪嫌起訴，至於蔡男則因沒有表態效忠及交付資料等行為，獲不起訴處分。

全案移審法院後，檢方聲請繼續限制出境出海，合議庭調查，杜男偵查時否認犯行，相關案情尚待調查，且他有多次出入境記錄，在中國又有親人，並有經營公司及金融帳戶存款，可見他在海外有工作謀生及經濟能力，若可出境、出海，應有滯留海外不歸的風險，有相當理由足認其有逃亡之虞。

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