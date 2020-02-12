陳盈潔涉教唆偽造本票案 高院：陳無教唆犯意改判無罪

台語資深歌星陳盈潔改判無罪。（資料照）

2020-02-12 12:27:44

〔記者楊國文／台北報導〕台語資深歌星陳盈潔，被控向邱姓友人借280萬元，竟涉嫌教唆親大姊假冒親小妹名義開立本票做擔保，卻賴帳不還而被控詐欺，一審依教唆偽造有價證券重判陳盈潔3年2月，陳否認犯罪，上訴仍堅稱沒叫大姊冒簽本票，堅稱無罪，高等法院認定陳盈潔並無教唆偽造本票的故意和犯行，今上午逆決大逆轉，改判陳盈潔無罪；檢方可上訴。

高院說明判決無罪理由指出，陳盈潔坦承於2011年10月21日偕同胞姊陳乃嘉前往邱姓友人住處，持其所簽發280萬開本票與邱男情商借款事宜，但因為邱男要求該本票上需有其胞妹簽名，才同意出借款項，雙方遂未談妥，陳並坦承，隔天有開車搭載陳乃嘉至邱男住處，由陳乃嘉在該本票上偽簽胞妹「陳○心」的簽名及身分證字號，持向邱男借款。

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高院認為，依陳乃嘉證詞，可以認定陳乃嘉會在該本票上偽簽胞妹「陳○心」姓名及身分證字號，主要是應邱男的要求而為，因為若未偽簽「陳○心」姓名及身分證字號，邱男即不願再借貸予陳盈潔，陳乃嘉做法是為了幫助陳盈潔，且基於對邱男的信賴，聽信他所言不會對陳○心造成影響，才有偽造有價證券犯行，無法認定陳盈潔有教唆偽造有價證券犯意。

高院也表示，陳盈潔雖然在偵查時坦承有給陳乃嘉心理壓力，想要陳乃嘉在該本票上簽發胞妹「陳○心」姓名，但亦供稱，最初是因邱男要求簽立「陳○心」姓名，才導致她和陳乃嘉發生爭執，但她並未要求陳乃嘉一定要簽立「陳○心」姓名，而陳乃嘉自己決定要簽立「陳○心」姓名，並要求她再度載陳乃嘉前往邱男人家中，此供詞和與陳乃嘉供述一致。

此外，高院認為，陳盈潔在檢察官訊問是否承認教唆陳乃嘉偽造本票時，雖回答「我情願啊，我情願我教唆，我承認，我教唆，有壓力，叫我姊寫，我來關，不想要關」等語，明顯係陳盈潔在「意氣用事」情形下，才做出認罪的答辯，不得以事後「賭氣式」答覆，推論她有教唆偽造有價證券的故意及犯行，因此今改判陳盈潔無罪。

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