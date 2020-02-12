屏東戶政、司法聯手，擴大「與法院視訊服務」。（圖由屏東縣政府提供）

2020-02-12 10:28:09

〔記者羅欣貞／屏東報導〕一般民眾對司法訴訟文件等有問題時，常會先打電話到法院詢問，有時事涉個資，法院會請民眾親自走一趟，但屏東縣地形狹長，對偏鄉居民不便，屏東市戶政事務所因此從去（2019年）9月1日起試辦「與法院視訊服務」，透過視訊與法院人員對話即時解決民眾疑感，因為反應相當不錯，今年（2020年）起擴大到13處戶政事務所及辦公室實施。

「與法院視訊服務」免除舟車勞頓之苦，去年試辦4個月期間，受惠民眾對於此項創新便民服務滿意度高，於是今年1月起擴及到全縣8個戶政事務所辦理，服務據點包括屏東市、東港、里港、萬丹、內埔、潮州、枋寮、恆春戶政事務所、東港戶政事務所林邊辦公室、潮州戶政事務所新埤辦公室、恆春戶政事務所滿州、車城及牡丹辦公室，含辦公室共有13處，提供民眾諮詢管道，戶政、司法聯手開啟便民服務。

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屏東縣政府民政處長鄭文華表示，這次創新為民服務措施，民眾只要就近到與法院有連線的戶政事務所或辦公室，向戶政事務所表示有訴訟問題要與法院人員視訊，戶所人員啟動視訊設備至法院系統抽號後，由法院人員撥號到戶所開始以無距離的方式溝通，過程就好像親自與法院人員見面一樣，方便又有效率。

民政處統計，擴大辦理的首月（2020年1月），各戶所法院視訊共有11件，包括屏東市3件、東港3件、恆春3件、枋寮1件、潮州1件，日後也歡迎民眾多加利用。

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