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武漢肺炎》士檢查獲7000片黑心口罩 負責人14萬交保

慶豐公司未經核准製造7000多片口罩，遭士檢查獲。（士檢提供）

慶豐公司未經核准製造7000多片口罩，遭士檢查獲。（士檢提供）

2020-02-11 10:30:34

〔記者溫于德／台北報導〕士林地檢署稍早發布新聞稿指出，位在新北市八里區的慶豐公司未經核准擅自製造醫用口罩及OK繃等醫療器材，昨指揮新北市調處會同衛服部食品藥物管理署發動搜索，共查獲7000多片醫療用口罩，以及OK繃膠帶約130萬片，隨後諭知陳姓負責人14萬元交保。

士檢表示，陳姓負責人自願於今日赴士檢繳回部分犯罪所得50萬元，以表悔意。

士檢指出，檢察官春節後接獲情資顯示，慶豐涉嫌未經核准擅自製造醫用口罩及OK繃等醫療器材，檢方考量武漢肺炎疫情肆虐，醫用口罩已成戰略防疫物資，若任由非經核准的醫用口罩流通市面，非但無助緩解疫情，更有可能造成防疫缺口，故昨日發動搜索慶豐及其倉庫共3處。

士檢成功查獲7000多片醫療用口罩，以及OK繃膠帶約130萬片，並傳喚陳姓負責人、林姓倉管以及張姓業務等3人以及證人1名到場說明。

全案經士檢初步調查後發現，慶豐僅取得醫療器材販賣執照，而未取得醫療器材製造工廠設立登記許可，竟從2018年起至今，分別從國外廠商購得「醫用口罩」、「好貼綳膠布」、「便利妥急救綳敷料」、「潘蜜斯衛生套」以及「特樂舒衛生套」等半成品。

慶豐再於不符合醫療製造規範的辦公室或倉庫內，在未消毒、清潔及隔絕外界污染源的環境下，將醫療器材外箱拆封後，徒手將分裝入標記有「慶豐」等字樣之零售包裝中，如「醫用口罩」將一箱分裝為一包數片、「好貼綳膠布」係將一箱一萬餘片分裝為一盒數10片不等，再自行賦予全新的製造日期、保存期限及製造批號而打印於包裝上，完成製造程序後販售。

士檢初估目前獲取不法利益約6百多萬元。

檢方認為陳姓負責人等3人違法藥事法嫌疑重大，但尚無羈押必要，諭知陳姓負責人14萬交保，林姓倉管及楊姓業務則請回。

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