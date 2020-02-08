切西瓜竟變砍人噴血 男要好友快走「不要留前科」

江男切西瓜卻變成砍人。（示意圖）

2020-02-08 23:05:38

〔記者吳政峰／台北報導〕切西瓜竟切到好友頭上！新北一名江姓男子2016年間帶了一顆西瓜及一把西瓜刀到徐姓好友家同樂，吃到一半聽到徐男口出穢言問候他媽媽，一時氣憤，持刀朝徐男頭部猛劈，見鮮血直噴才清醒，雖然徐男叫他快走，勿留前科，但他仍協助就醫並自首，幸未釀人命。高等法院認為江男失控，並非刻意砍頭，日前以傷害罪判刑1年4月。

江、徐二人是「換帖兄弟」，徐男經常幫江男介紹工作，但江男懶惰，經常做沒幾天就不做了，讓他很頭痛。2016年間，江男攜帶西瓜跟西瓜刀到徐男住處聊天，吃了幾片西瓜後，徐男念江工作態度不佳讓人難堪、日後無法再介紹工作、也不願再借錢，雙方大吵一架，徐男脫口而出三字經問候媽媽，讓江瞬間惱怒，把他的頭當成西瓜猛批3刀。

請繼續往下閱讀...

徐男頓時血流如注，卻抓著刀真情大叫「你快走，不要留下前科」，江男驚醒，趕緊通報救護車協助就醫，並向警方自首犯案。徐男則稱當時事發突然，江男應非刻意瞄準要害。

兄弟之情始終敵不過金錢，江男原本允諾賠償150萬元，卻因始終未履行，讓徐男不滿，翻供改稱江男企圖致他於死，有殺人犯意，檢察官依殺人未遂罪起訴。

高院認為，兩人交情頗佳，且徐男供詞反覆，難認江男有殺人犯意，日前改判傷害罪成立，全案確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法