為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

切西瓜竟變砍人噴血 男要好友快走「不要留前科」

江男切西瓜卻變成砍人。（示意圖）

江男切西瓜卻變成砍人。（示意圖）

2020-02-08 23:05:38

〔記者吳政峰／台北報導〕切西瓜竟切到好友頭上！新北一名江姓男子2016年間帶了一顆西瓜及一把西瓜刀到徐姓好友家同樂，吃到一半聽到徐男口出穢言問候他媽媽，一時氣憤，持刀朝徐男頭部猛劈，見鮮血直噴才清醒，雖然徐男叫他快走，勿留前科，但他仍協助就醫並自首，幸未釀人命。高等法院認為江男失控，並非刻意砍頭，日前以傷害罪判刑1年4月。

江、徐二人是「換帖兄弟」，徐男經常幫江男介紹工作，但江男懶惰，經常做沒幾天就不做了，讓他很頭痛。2016年間，江男攜帶西瓜跟西瓜刀到徐男住處聊天，吃了幾片西瓜後，徐男念江工作態度不佳讓人難堪、日後無法再介紹工作、也不願再借錢，雙方大吵一架，徐男脫口而出三字經問候媽媽，讓江瞬間惱怒，把他的頭當成西瓜猛批3刀。

徐男頓時血流如注，卻抓著刀真情大叫「你快走，不要留下前科」，江男驚醒，趕緊通報救護車協助就醫，並向警方自首犯案。徐男則稱當時事發突然，江男應非刻意瞄準要害。

兄弟之情始終敵不過金錢，江男原本允諾賠償150萬元，卻因始終未履行，讓徐男不滿，翻供改稱江男企圖致他於死，有殺人犯意，檢察官依殺人未遂罪起訴。

高院認為，兩人交情頗佳，且徐男供詞反覆，難認江男有殺人犯意，日前改判傷害罪成立，全案確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
口角衝突引殺機 街友砍街友1死
2020-02-07 15:14

口角衝突引殺機 街友砍街友1死
飆車撞死3人判12年定讞 謝亞軒又因討債砍人遭判刑
2020-02-04 22:12

飆車撞死3人判12年定讞 謝亞軒又因討債砍人遭判刑
悚！日本公園車內驚見4屍 母親和小孩頸部遭砍...
2020-01-22 16:08

悚！日本公園車內驚見4屍 母親和小孩頸部遭砍...
日本東京新宿驚傳砍人案 3餐廳員工遭砍殺送醫
2020-01-18 15:42

日本東京新宿驚傳砍人案 3餐廳員工遭砍殺送醫
社會今日熱門
2020-02-08 09:46

高市警吃完薑母鴨遇臨檢 一聲「學長」害所長被拔官

2020-02-08 14:07

嘉義市區4車連環撞 2傷者送醫

2020-02-08 20:11

北市外雙溪景觀餐廳火警 暗夜紅光衝天 影片

2020-02-08 18:08

假訊息又釀衛生紙之亂 法務部震怒：速查嚴辦

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播