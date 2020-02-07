獨派228晚會主持人教唆焚燒國旗 二審逆轉改判有罪

台北法院認為李嘉宇是在表達政治意見，揚言燒國旗的言論屬「象徵性言論」，判處無罪，但二審認為此表達方式沒有必要性與合理性，改判有罪。圖為自由台灣黨等團體2017年228赴中正紀念堂要求拆蔣銅像，並焚燒國旗。（資料照）

2020-02-07 15:15:12

〔記者張文川／台北報導〕「自由台灣黨」、「台灣國」等獨派團體，前年2月27日晚間在立法院旁、濟南路帳篷區舉辦228追思晚會，主持人李嘉宇在活動尾聲對與會者宣稱要燒國旗，不明民眾隨即拿出中華民國國旗用蠟燭引燃焚燒；台北地檢署依教唆侮辱國旗罪嫌起訴李，台北地院去年9月認為屬表達象徵性言論，判李無罪，但高等法院二審認為此表達方式沒有必要性與合理性，改判有罪，判處拘役50天，可易科罰金5萬元。

由於一審無罪、二審有罪，全案仍可上訴至三審。判決指出，李嘉宇因不滿228事件已逾70年，政府卻仍未實踐轉型正義，2018年2月27日晚間參加公投護台聯盟、台灣國等團體舉辦的228追思晚會，由李擔任主持人。

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當晚9時47分宣布晚會即將結束時，李要求群眾在祈福桌前圍成一圈，宣稱：「這個晚會除了升台灣旗之外，還有一件非常重要的事情要進行，今天將這個代表殖民體制車輪旗（指國旗）燒掉」，教唆在場不明男子拿出自備的中華民國國旗焚燒。

李否認犯罪，稱不能證明燒掉的國旗符合國旗法的制式規格，他也無意侮辱中華民國，是要藉此向民眾說明中華民國做過的事情，晚會是主張台獨的活動，要表明台灣與中華民國是分開的，並非要消滅中華民國，而是希望兩者要分清楚，台灣人不能把自己當做中華民國人，所以才用比較激烈的行動來表達主張。

一審認定，李是在表達特定政治訴求的「象徵性言論」，目的不是單純地損壞、除去或污辱國旗，屬表達象徵性的言論，受到憲法的言論自由保障，李沒有教唆他人侮辱國旗的犯意，判李無罪。

但二審高院認為，李與焚旗者不顧警員阻攔，強行焚燒國旗，是已超越和平理性的破壞行為，表達政治理念的方式不具必要性與合理性，有侮辱中華民國的主觀意圖，也有焚燒國旗的客觀行為，無視國旗尊嚴，犯行明確，一審卻認定為表意自由，自有違誤，改判李有罪。

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