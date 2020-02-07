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被姚文智指為「黑心代言」 潘懷宗求償確定敗訴

台北市議員潘懷宗（見圖）2016年與立委姚文智競選立法委員時，不滿姚指他是商品的「黑心代言」而提告，法院一、二審都判潘懷宗敗訴，最高法院今駁回上訴，潘懷宗確定敗訴。（資料照）

台北市議員潘懷宗（見圖）2016年與立委姚文智競選立法委員時，不滿姚指他是商品的「黑心代言」而提告，法院一、二審都判潘懷宗敗訴，最高法院今駁回上訴，潘懷宗確定敗訴。（資料照）

2020-02-07 11:14:34

〔記者張文川／台北報導〕法院認證？台北市議員潘懷宗2016年與立委姚文智競選立法委員時，不滿姚指他是商品的「黑心代言」，損害其名譽，提告民事求償60萬元並登報道歉；但法院一、二審都判潘懷宗敗訴，認定姚文智經合理查證後發表合理評論，不構成侵害名譽；最高法院今駁回上訴，潘懷宗確定敗訴，姚文智免賠、免道歉。

2016年1月8日選戰方酣之際，姚文智開記者會指控潘懷宗代言的洗髮精、淨水器等產品是「黑心代言」，姚的競選文宣也質疑「2005年7月參加中華人民共和國抗日戰爭勝利60週年活動，2015年九三閱兵，你有沒有和連戰、郁慕明一起去參加？」

潘懷宗提告求償，主張他代言「萌髮566 洗髮精」只代言到2015年7月底，衛福部直到2016年2月19日才公告雌二醇、雌酮、乙炔雌為禁用成分，在此之前，該洗髣精已於2015年8月修改配方，產品並未遭到裁罰，而他代言時，洗髮精內含的雌激素是合法成分。

此外，他代言的「淨活水」淨水器，遭到公平會裁罰，是因為廣告宣傳手段錯誤，和商品品質無關，台糖也澄清「鈣股力」品質也沒有問題，姚竟指他是黑心代言，破壞他的名譽，要求姚賠償並道歉。

一審士林地院審理後認為，「萌髮566 洗髮精」因所含成份ESTRADIOL已被衛福部於2015年11月公告，預告禁止於化妝品中使用，並在2016年2月19日正式公告，「淨活水」則因廣告不實，致雅芳公司遭裁處100萬元，台糖「鈣股力」也被衛福部指為誇大效果誤導消費者，法官因此認定，姚在記者會所言並無虛偽不實，無法認定姚有故意或過失不法侵害潘的名譽權。

至於姚問潘有沒有和連戰、郁慕明參加中國閱兵，是在提出質疑，要求潘回應政治立場問題，無關名譽權，判潘敗訴。

二審高院支持一審見解，認為姚文智的發言是基於公益，且經過合理查證，適度表達意見，未侵害潘的名譽權，駁回潘上訴。潘上訴至三審，最高法院今認定二審判決未違誤法令，駁回上訴確定。

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