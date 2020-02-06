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攻破賭場查到中籍女子 賭客掃光警局口罩

分局一盒口罩瞬間被賭客掃光。（記者王捷攝）

分局一盒口罩瞬間被賭客掃光。（記者王捷攝）

2020-02-06 23:25:07

〔記者王捷／台南報導〕警方6日凌晨攻堅隱蔽在魚塭的賭場帶回場主與賭客共52人，其中意外查到一名中國籍女子，雖然大多數賭客都有戴口罩，但有沒口罩的賭客得知席間有中國人，頻頻向警方索取口罩，連沒戴著口罩的女賭客也趁機拿了一片，還向警方撒嬌稱「現在很難買餒！」52名賭客與組頭，瞬間掃光分局提供給民眾的口罩存量，警方指出，會再想辦法尋找口罩資源。

過年期間，警方鎖定一間藏在魚塭間的賭場，原本警方打算在年節時收網，卻沒有適當的時機，直到6日凌晨警方發現賭場內聚集人潮，因此持票攻堅，從前後門包夾，扣得天九牌2副與近3萬元的賭資，其中陳姓場主等6人因有抽頭4200元，被警方認為涉嫌刑法賭博罪，其餘賭客46人則是以社會秩序維護法裁處。

警方將52人分批帶回分局調查身分，由於防疫期間，賭客與場主等人進入分局禮堂集中管理前，警方都用酒精消毒每人的雙手，但在查證身分時，發現一名女賭客沒有證件，最後才得知，這名賭客是中國籍，只有居留證，這讓現場的賭客擔心起來。

警方發現，雖然多數賭客都有戴口罩，不過仍有少部分賭客沒有，有賭客反映希望警方能提供口罩，還好警方有預備留給民眾的口罩，詢問現場是否有人需要，除了沒有口罩的人急忙戴上口罩外，也有戴口罩的女賭客也趁機拿了一片，警方要求賭客把口罩留給沒有口罩的人，沒想到女賭客卻撒嬌說，現在這麼難買，硬是拿走一片。

分局預留的口罩被掃光，警方也只能再想辦法尋找資源。

警方攻堅賭場。（記者王捷翻攝）

警方攻堅賭場。（記者王捷翻攝）

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