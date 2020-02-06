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2/6 上看4.5億威力彩又摃龜！今彩539頭獎開出3注

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（圖擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（圖擷取自台彩官網）

2020-02-06 22:31:10

〔即時新聞／綜合報導〕今（6）晚開獎的第109000032期今彩539頭獎開出3注，每注可得800萬元，分別由台北市內湖區成功路四段30巷37號的「運豐興業行」、台中市東勢區三民街61號的「友誼商行」、台中市大肚區大肚里沙田路二段661號1樓的「吉星彩券行」開出；第109000011期威力彩、第109000032期雙贏彩，頭獎摃龜。

第109000011期威力彩中獎號碼為「05、09、16、24、26、29，第二區：04」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共7注中獎，每注可得15萬元；肆獎共62注中獎，每注可得2萬元；伍獎共284注中獎，每注可得4000元；陸獎共2005注中獎，每注可得800元；柒獎共3785注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬1086注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬7435注中獎，每注可得100元；普獎共4萬7917注中獎，每注可得100元。

第109000011期38樂合彩中獎號碼為「05、09、16、24、26、29」，五合摃龜；四合共2注中獎，每注可得6萬7500元；三合共46注中獎，每注可得5750元；二合共1243注中獎，每注可得750元。

第109000032期雙贏彩中獎號碼為「01、04、05、08、10、12、13、19、20、21、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共188注中獎，每注可得500元；肆獎共1974注中獎，每注可得100元。

第109000032期今彩539中獎號碼為「01、03、07、23、39」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬；貳獎共235注中獎，每注可得2萬元；參獎共7669注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬5463注中獎，每注可得50元。

第109000032期39樂合彩中獎號碼為「01、03、07、23、39」，四合共13注中獎，可得21萬2500元；三合共370注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8760注中獎，每注可得1125元。

第109000032期3星彩中獎號碼為「646」，正彩共13注中獎，每注可得1萬2500元。

第109000032期4星彩中獎號碼為「0326」，正彩共19注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖擷取自台彩官網）

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖擷取自台彩官網）

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