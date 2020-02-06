撞上入侵軌道行人 台鐵湖口站雙向列車均有延誤

台鐵莒光號於湖口站撞上入侵軌道行人，行經該區間列車均有延誤。（圖由台鐵局提供）

2020-02-06 15:13:10

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今日下午2點28分，台鐵510次莒光號（新左營－七堵）準備通過湖口站時，因有行人入侵軌道路線遭列車撞擊。台鐵局表示，目前已通知路警及119至現場處理，車上旅客將全部換乘2184次繼續行程，目前湖口－北湖間以東正線單線雙向行車，行經此路段的南下及北上列車，均會有延誤情形。

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