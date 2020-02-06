潑化骨水奪老翁命 高醫男大生延押2個月

林姓男大生為了在這處涼亭練舞，與80歲的傅姓老翁起爭執，事後買強酸報復釀成命案。（資料照）

2020-02-06 15:52:33

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高醫林姓男大生在高雄文化中心練舞時，與練太極拳的80歲傅姓老翁為了場地使用起爭執，事後林買化骨水潑傅翁，害他上半身冒著白煙、忍痛走了1百多公尺求救，最後仍傷重不治；林男被起訴後，高雄地院裁定收押，3個月羈押期滿，法院查出林男有自殺和傷人傾向，裁定延押2個月。

判決指出，前年7月7日上午，當時年僅18歲的林生與80歲傅姓老翁為了場地使用起爭執，林推倒傅，害傅翁撞傷頭部，民眾見狀報警，傅雖無大礙，也沒提告，但警方仍依違反《社會秩序維護法》，裁罰林生3千元。

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收到判決書的林生心有不甘，前往化工行購買氫氟酸等化學原料，當時店家曾詢問購買用途，林謊稱「要做實驗」，還報出事前上網查出的醫院統一編號取信店家；隔天，林到文化中心涼亭找傅翁理論，並潑灑氫氟酸，造成傅翁頭、臉及頸部、胸部等處灼傷冒出陣陣白煙。

傅翁哀嚎求救，忍痛走到100公尺外的人行道欲求救，但不支倒地，被路人經過發現報警將他送醫，但仍傷重不治。林男警訊時坦承犯行，但辯稱只是要教訓對方，沒料到潑灑後竟造成傅翁死亡，否認故意殺人。

檢方今年7月12日已將林生依殺人罪嫌起訴，移審高雄地院後，被法官裁定羈押，3個月羈押期滿，法官開庭時發現，林男有傷人的傾向及自殺念頭、甚至計畫，以及負面思考等情形，認定有反覆實施同一傷害犯罪之虞，因此將再他延押2個月。

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