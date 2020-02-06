武漢肺炎》暖心！神秘正妹贈一箱口罩快閃 警「會心一笑」

神秘正妹致贈的口罩。（記者許國楨翻攝）

2020-02-06 12:57:32

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名暖心正妹，前天傍晚抱著一箱醫療用口罩步入第六分局西屯派出所，沒多說幾句話留下口罩後閃人，讓連資料都來不及留的員警滿臉錯愕，但隨後從箱子上字眼得知原委，不禁露出會心一笑，也讓人打從心底對該名正妹表達感謝之意。

警察因工作因素頻繁接觸民眾，不論指揮交通、處理事故或為民服務案件，都可能會進出醫院或公共場所，但近日武漢肺炎疫情逐漸升溫，各國都有多起確診案例，防疫作為不可忽視，基層派出所除了於值班台上提供酒精洗手液供洽公民眾使用，也分發給每位員警口罩，並準備額溫槍測量體溫加強防範。

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前天傍晚六時許，一名正妹突然抱著一箱內裝200個醫療用口罩的紙箱進到西屯派出所，值班同仁見狀問她「請問有什麼事嗎？」未料對方也沒多說，僅丟下一句「給辛苦的警察先生防疫用」後隨即快閃離開，留下正要開口說謝謝，卻連資料都來不及留的滿臉錯愕員警。

警方說，該名正妹年約20歲左右，應該是步行前來，但因逗留警所時間實太短，根本無法得知及姓名及地址，但從箱子上張貼的「祝警察都平安健康，新年快樂」字眼來看，仍透露出體恤外勤員警辛勞，讓第一線員警能安心執勤的關心，也讓人對該名神秘正妹的暖心舉動，打從心底表達由衷的謝意。

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