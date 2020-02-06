為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

武漢肺炎》暖心！神秘正妹贈一箱口罩快閃 警「會心一笑」

神秘正妹致贈的口罩。（記者許國楨翻攝）

神秘正妹致贈的口罩。（記者許國楨翻攝）

2020-02-06 12:57:32

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名暖心正妹，前天傍晚抱著一箱醫療用口罩步入第六分局西屯派出所，沒多說幾句話留下口罩後閃人，讓連資料都來不及留的員警滿臉錯愕，但隨後從箱子上字眼得知原委，不禁露出會心一笑，也讓人打從心底對該名正妹表達感謝之意。

警察因工作因素頻繁接觸民眾，不論指揮交通、處理事故或為民服務案件，都可能會進出醫院或公共場所，但近日武漢肺炎疫情逐漸升溫，各國都有多起確診案例，防疫作為不可忽視，基層派出所除了於值班台上提供酒精洗手液供洽公民眾使用，也分發給每位員警口罩，並準備額溫槍測量體溫加強防範。

前天傍晚六時許，一名正妹突然抱著一箱內裝200個醫療用口罩的紙箱進到西屯派出所，值班同仁見狀問她「請問有什麼事嗎？」未料對方也沒多說，僅丟下一句「給辛苦的警察先生防疫用」後隨即快閃離開，留下正要開口說謝謝，卻連資料都來不及留的滿臉錯愕員警。

警方說，該名正妹年約20歲左右，應該是步行前來，但因逗留警所時間實太短，根本無法得知及姓名及地址，但從箱子上張貼的「祝警察都平安健康，新年快樂」字眼來看，仍透露出體恤外勤員警辛勞，讓第一線員警能安心執勤的關心，也讓人對該名神秘正妹的暖心舉動，打從心底表達由衷的謝意。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》日本網購口罩價格飆漲 官方呼籲冷靜
2020-02-06 11:46

武漢肺炎》日本網購口罩價格飆漲 官方呼籲冷靜
暖心！補教業者捐2千副兒童口罩
2020-02-06 11:45

暖心！補教業者捐2千副兒童口罩
有氧公園宅當道 八德綠覆高最受矚目

有氧公園宅當道 八德綠覆高最受矚目
武漢肺炎》口罩實名制 恆春半島排隊人潮不多「我OK、你先領」
2020-02-06 10:41

武漢肺炎》口罩實名制 恆春半島排隊人潮不多「我OK、你先領」
社會今日熱門
2020-02-05 17:26

高雄港驚見男浮屍 下腹部有老虎刺青

2020-02-06 08:36

自家土地還花千萬元「買回」 地主狀告地政所國賠勝訴

2020-02-05 14:53

武漢肺炎》PO「光台中確診超過五百了好嗎」 男子秒被約談送辦

2020-02-06 00:00

失蹤男被宣告死亡16年後突出現 法官判「復活」

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播