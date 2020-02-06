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削骨爆醫療糾紛 妙齡女臉書PO「超惡劣醫美」挨告

新北地檢署調查後，依加重誹謗罪嫌起訴蔡女。（記者陳慰慈攝）

新北地檢署調查後，依加重誹謗罪嫌起訴蔡女。（記者陳慰慈攝）

2020-02-06 10:20:11

〔記者陳慰慈／新北報導〕20多歲的蔡姓女子2017年到台北市一家醫美診所進行削骨手術，手術時因心跳減緩被送醫急救，事後蔡女不滿在臉書社團PO文診所是「超惡劣醫美！」接受媒體訪問時也稱診所卸責，診所認為有善盡相關處理義務，怒而提告，新北地檢署調查後，依加重誹謗罪嫌起訴蔡女。

2017年12月，蔡女到該診所進行削骨手術，未料手術期間卻發生心跳減緩情況，診所隨即將蔡女送醫急救，蔡女住院11天後出院，2018年1月，蔡女在爆料公社貼文指診所是「超惡劣醫美！」，「替人削骨削到沒心跳」，她送到醫院被CPR、電擊了幾10分鐘才被救活，但診所卻堅持不做任何賠償，此外，診所沒營業登記證，醫生也沒醫療執照，接受媒體採訪時說：「診所態度消極，從頭到尾都一直推卸責任」；同年2月又在個人臉書與診所臉書粉絲專頁，指診所「醜陋、黑心」、「拿假照片騙人」。

診所認為，蔡女送醫急救時，醫師、行政人員都有在場陪同，蔡女住院期間也多次前往探視，表示願給付醫藥費；2018年1月，雙方還在律師事務所協商，診所提出退還手術費及給付相關醫療費用方案卻遭拒，但蔡女仍在臉書上PO文侮辱醫生及診所名譽，因此提告。

庭訊時，蔡女坦承PO文，供稱診所曾要她提供相關醫療單據，因父親認為醫療糾紛尚未處理完成，所以未提供。

檢方查詢衛福部醫事系統，證實診所有合法營業登記，執刀醫師也都是合格的執業醫師，診所也曾LINE要蔡女提供住院單據以請款，認定蔡女誹謗犯行；但也建請法院審酌，蔡女為追求美貌花大錢進行醫美手術，最後卻送急診救治，身心難免受挫，後續究責處理過程因而思慮不周，並已向診所道歉，做為量刑參酌以啟自新。

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