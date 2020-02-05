武漢肺炎另類受災戶？ 應召站緊急下架「港澳妹」

應召業者疑似擔心中國應召女目標太明顯，急忙將宣傳圖下架。（記者王捷翻攝）

2020-02-05 23:26:19

〔記者王捷／台南報導〕中國武漢肺炎疫情嚴峻，中國人全面暫緩入境，中國應召女暫緩來台「交流」，連帶拖垮應召業者，但有業者透露，一間應召站今天（5日）上架新的中國應召女宣傳照，但不到3小時就緊急下架。至於中國應召女郎如何入台？警方則說會密切注意。

為了防堵武漢肺炎，衛福部在1月底宣布，禁止湖北省中國人來台，湖北省以外的觀光、社會與醫美健檢交流也暫緩受理，中央流行疫情指揮中心今天再宣布，全面暫緩中國人來台。俗稱「港澳妹」的中國應召女跟著大減，主打「港澳妹」的應召站慘兮兮，不過，台南一間應召站今天竟上架「港澳新妹」，讓男客、同業都嚇一跳。

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有業者透露，中國應召女5年前開始熱門，成為市場主流，價格越來越高，過去大多數的小姐以旅遊簽證來台賣淫，中國禁止自由行後，應召女郎另闢「醫美簽」進入台灣，但這必須要用到醫師證明，有能力的中國應召女不多，來台人數本來就減少，因武漢肺炎全面暫緩來台「交流」後，原本每個月20到30個中國應召女的大型應召站，一夕之間沒有依靠，全站只剩一個「港澳妹」。

不過，業者可能擔心「港澳妹」目標太大，今天宣傳照上架不到3小時就急忙下架。至於這些中國應召女是之前就留在台灣？或是透過特殊管道來台？警方則指出，目前沒有這方面的情資，不過會密切注意。

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