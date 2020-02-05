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高市校警猥褻案逆轉 法院揭女童主動摸警衛下體

校園監視器錄下校警與女童進身障廁所的畫面。（資料照）

校園監視器錄下校警與女童進身障廁所的畫面。（資料照）

2020-02-05 17:23:30

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市前年某小學爆校警猥褻小四女童案，當時檢方依據被害女童供述，康姓警衛背著她進入廁所，且「抓著女童之手撫摸自己下體」起訴，但經法院調查，發現是女童尾隨警衛進入廁所，女童並主動要求撫摸警衛下體，康某依對於未滿14歲之女子為猥褻罪，處徒刑8月緩刑4年。

2017年12月高雄市傳出一名學校康姓假日值班警衛，在學校的身障廁所猥褻該校的小四女童，由於康某與女童熟識，經常陪同騎乘單車、把玩手機，具有一定互動往來關係。

當年女童姑姑察覺孩子在學校與「陌生人互動情況有異」請導師協助調查，經調閱校園監視器，及詢問女童赫然發現她和警衛有異常的互動關係向警方報案。

檢警查出，12月12月23日假日下午1時許，領有輕度身心障礙手冊的女童到學校玩，康姓值班警衛在學校的身障廁所，「抓著女童之手撫摸自己之下體」，女童還一度供稱，警衛伯伯是背著她進入廁所，事後，伯伯要她先離開廁所，他隔一段時間後才由不同方向出來，康某被依猥褻女童罪起訴。

橋頭地方法院審理時，調閱完整監視器畫面，同時傳訊女童學校老師、諮商心理師等相關證人發現，案發時是康某先進廁所，女童隨後才入進，且女童也事後翻供，是她「因為想要摸摸看」主動撫摸警衛的下體，警衛並未對她身體有所碰觸。

法官認定被告自應在女童行為產生偏差之際，給予適當之導正，而不知自我約束，而與其發生猥褻行為，但考量被告犯行係被動，且案發後已和被害人家屬以15萬元和解，終判處徒刑8月緩刑4年，須接受5場法治教育，全案可上訴。

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