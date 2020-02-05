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首頁　>　社會

見友人權利車被拖走 他攔阻慘遭拖行甩飛不治

蔡男踩油門害吳男被拖行重傷不治，新北地檢署依傷害致死罪嫌將蔡男起訴。（記者陳慰慈攝）

蔡男踩油門害吳男被拖行重傷不治，新北地檢署依傷害致死罪嫌將蔡男起訴。（記者陳慰慈攝）

2020-02-05 16:47:10

〔記者陳慰慈／新北報導〕吳姓男子向張姓友人借來權利車，停放在路邊時，被跟當鋪業者合作的蔡姓男子發現，蔡男向吳男表示，該車欠款需拖至當鋪指定保管場，便將車輛拖走，事後蔡男準備開車離開現場，吳男拉住坐在駕駛座的蔡男，請蔡男留在現場等候張男到來，蔡男執意踩油門駛離，致吳男被拖行甩飛摔地、重傷不治，新北地檢署今依傷害致死罪嫌起訴蔡男。

起訴指出，蔡男以協尋積欠銀行或當鋪貸款的車輛為業，去年11月9日凌晨，他當時接獲消息張男的權利車出現在新北市中和地區，便前往處理，向張男借車的吳男也正好前往車輛停放處，見蔡男打算拖走權利車，連忙聯絡張男。

權利車被拖吊走後，蔡男打算離開現場，吳男卻站在已坐上駕駛座的蔡男車門旁，要求先不要離開，待張男來談車輛後續處理狀況，蔡男眼見張男開車就要轉進巷口，仍踩油門加速離去，害吳男被車拖行摔跌重傷，送醫後因顱內出血不治。

庭訊時，蔡男辯稱，吳男自己奔跑追車，手並未抓住他車的任何地方，以為踩油門離開後，對方就會站在原地，否認犯行。

但檢方依據張男等人證詞及監視器畫面，認定蔡男明知吳男以雙手抓住駕駛座車門側邊，仍貿然開車，害對方摔落，依傷害致死罪將他起訴。

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