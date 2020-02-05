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夫酒後小解突「神隱」？妻一看發現摔落5米深排水溝

手指處就是林翁跌落處，受到濃密的樹叢雜草等遮掩，搜救人員在夜色中一度只能聽聲辨位。（記者黃美珠翻攝）

手指處就是林翁跌落處，受到濃密的樹叢雜草等遮掩，搜救人員在夜色中一度只能聽聲辨位。（記者黃美珠翻攝）

2020-02-05 16:32:27

［記者黃美珠／竹縣報導］酒後真的愛注意！新竹縣林姓8旬老翁昨天深夜跟親友聚餐，酒後返家途中尿急欲小解，卻突然一聲驚呼後就「神隱」，嚇得一旁等待的老妻立刻下車查看，才發現他疑因地面濕滑加上不勝酒力，不慎翻落約5公尺深的排水溝內。

寒冬雨夜中，事發現場一片漆黑伸手不見五指，林妻嚇得立刻報警求救，新埔消防分隊出動大批人馬和器材，費了九牛二虎之力才把林翁救起，所幸只是後腦勺有道撕裂傷，送醫後留觀沒有大礙。

新埔消防分隊分隊長江毅豪說，前述意外在他們的救護工作中其實蠻常見的。雖然很多時候當事人掉落的高度不像林翁遭遇的高，或是掉落處的地面是軟泥地，不像林翁的「硬梆梆」，以致所生的傷害不致太嚴重，但「魔鬼往往就在細節中」，他還呼籲鄉親聚餐酒後除了避免駕駛車輛觸法，也要小心其他的人身安全。

消防人員是在昨天深夜10點左右獲報，指林翁酒後跌落新埔楊新路1段某巷附近的排水溝內。這條排水溝深約5公尺、寬約2公尺，塞下1個人，路人也很難察覺。

昨天溝內有水深及腳踝，外面天雨、完全沒有照明，水溝另側是一排樹叢，要不是林翁妻子駕車在旁，久不見下車小解的丈夫折返，下車尋人只聞其呻吟不見人影後就立刻報案，否則在寒冷的冬夜後果實在不堪設想。

救護人員回憶，現場是條狹窄的長坡，可能天雨後路面多少有些濕滑，導致林翁失足，水溝旁的樹叢也因潮溼難行，他們救援時也多人腳底打滑。

所幸在他們自備照明設備，調來繩索和長背板等器材後，終於把林翁固定好、抬回路面後送醫。老人家雖飽受驚嚇，但意識清楚，除了頭部的撕裂傷，全身並無大礙。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

救護人員費了九牛二虎之力才把林翁從深約5公尺的水溝中抬起救出。（記者黃美珠翻攝）

救護人員費了九牛二虎之力才把林翁從深約5公尺的水溝中抬起救出。（記者黃美珠翻攝）

新竹縣8旬翁昨天深夜酒後不慎摔落路旁排水溝內，所幸及時被找到救出。（記者黃美珠翻攝）

新竹縣8旬翁昨天深夜酒後不慎摔落路旁排水溝內，所幸及時被找到救出。（記者黃美珠翻攝）

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