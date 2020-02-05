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私訊「訴苦」再婚夫與閨密曖昧 五月天瑪莎母獲判無罪

高等法院認定，李紫涵是以臉書私訊方式「訴苦」，未在臉書公開張貼，另對吳女同事抱怨，屬「社會常情」，也是在密閉辦公室內，今駁回上訴，判李婦無罪確定。（示意圖）

高等法院認定，李紫涵是以臉書私訊方式「訴苦」，未在臉書公開張貼，另對吳女同事抱怨，屬「社會常情」，也是在密閉辦公室內，今駁回上訴，判李婦無罪確定。（示意圖）

2020-02-05 11:51:27

〔記者楊國文／台北報導〕知名「五月天」樂團貝斯手瑪莎的母親李紫涵，因懷疑再婚的張姓丈夫與她的女閨密吳姓女子搞曖昧，透過臉書私訊向兩位女友人訴苦，痛罵「我視她是朋友，她卻做出禽獸行為」等話，並向吳女同事指摘2人有不正常男女關係，吳女不滿提告，一審判李紫涵無罪；高等法院認定，李紫涵是以臉書私訊方式「訴苦」，未在臉書公開張貼，另對吳女同事抱怨，屬「社會常情」，也是在密閉辦公室內，今駁回上訴，判李婦無罪確定。

瑪莎的母親李紫涵，現年67歲，是於2009年與張姓丈夫再婚，2016年5月，李婦因病住院期間，竟發現閨密吳女趁機將張男加進LINE好友，2人還時常相約吃飯、出遊，李婦因此懷疑兩人搞昧。

2017年4月，李婦以臉書私訊方式，向張姓、王姓女友人抱怨說「吳女勾搭我老公」、「我視她是朋友，她卻作出禽獸行為」、「我擔心那些債權人會要她找保證人，她才會來勾我老公，設局」、「老公的錢也全被我沒收了，現在每天只給他1千元吃飯，她要的話繼續借她玩」等話。

2018年1月間，李婦也在吳女的男同事辦公室向他抱怨，指吳女和再婚丈夫有不正常男女關係。吳女不滿提告，台北地檢署依妨害名譽罪起訴李婦。台北地院審理認定，李婦並非在公開場合指摘吳女，因此判決李婦無罪。吳女不服，上訴高院。

高等法院審理認為，李婦是以臉書私訊兩女友人方式，並未公開張貼，他人無從得知，且李婦所為應屬「訴苦」，並非妨害名譽；針對李婦向吳女同事抱怨疑吳女和張男搞曖昧等內容，高院認為，無證據證明有貶低吳女人格情事，「李婦所為未逾越夫妻遇到此事，會向親友抱怨的社會常情」，而且兩人對話內容是吳女同事辦公室內，屬密閉辦公室，因此今判李婦無罪確定。

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