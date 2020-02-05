男子假問路真襲胸 摸了就跑…沒逃掉遭訴

新北地檢署依性騷擾罪嫌將邱男起訴。（記者陳慰慈攝）

2020-02-05 10:17:01

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市邱姓男子涉嫌藉機向女子問路搭訕，再趁其不備時，伸手撫摸女子胸部，新北地檢署今依性騷擾罪嫌將邱男起訴。

起訴指出，去年9月15日下午1時許，邱男騎乘機車行經新北市板橋區，見一名女子獨自站在騎樓下，竟起了色心，藉機向女子搭話，再伸手觸摸女子胸部，摸完後隨即騎車逃逸，女子嚇得花容失色，連忙報警處理。

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開庭時，邱男否認犯行，但檢方勘驗監視器畫面，發現邱男於案發時近身靠近女子，因此不採信其辯詞，將他起訴。

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