疫情嚇退愛心人士 恆春暖警自掏腰包主動出擊發送物資

肺炎疫情嚇壞愛心人士減少關懷，恆警主動出擊送物資。（記者蔡宗憲翻攝）

2020-02-04 21:15:12

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕武漢疫情越演越烈，搶口罩、酒精成全民運動及關注焦點，許多偏鄉弱勢族群，也因為愛心關懷團體減少人與人之間接觸，少數困苦獨居長者生活面臨拮据狀況，恆春九棚派出所年輕警員主動出擊，協助將物資發送給弱勢民眾，讓各界愛心不斷炊。

恆春半島部分山區部落偏遠，除了社福單位定期關懷，長期都有各界愛心團體捐贈物資送暖，但最近武漢肺炎疫情席捲全球，許多慈善機構都避免密集接觸人群，物資難以快速送達獨居長輩及弱勢戶手中，形成這一波疫情下受影響的另類狀況。

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位在山區的九棚派出所警員許振威、劉柏均等年輕員警，發現轄內港仔村、九棚村及高士村等偏遠村落，仍有多數弱勢民眾迫切需要民生物資，所需民眾比所供物資來得更多，也沒有足夠人力能送達，許、劉二員統計後先依照各村所需人數進行調配，再來按照各戶所需情況加以區隔，並自掏腰包購買一些簡單的物資提供給不足的家戶，主動幫助轄區弱勢居民及獨居老人。

恆春警分局長陳鴻忠表示，恆春地區滿州鄉、牡丹鄉等山地偏遠地區，存在著許多獨居年長者的問題，面對這次武漢疫情衍生的人力運送物資問題，透過村里鄰長及警勤區員警來發現及協助，藉由物資發放拋磚引玉，希望各方善心人士重視偏鄉山區部落的需要。

肺炎疫情嚇壞愛心人士減少關懷，恆警主動出擊送物資。（記者蔡宗憲翻攝）

肺炎疫情嚇壞愛心人士減少關懷，恆警主動出擊送物資。（記者蔡宗憲翻攝）

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