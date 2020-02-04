武漢肺炎》警方協防電子居家隔離防疫 警政署長赴第一線打氣

陳家欽了解基層警員執行防疫工作情況，並提醒必須先保重自身健康，警政署也會全力支援提供必要防疫物資等。（記者鄭名翔攝）

2020-02-04 19:54:44

［記者鄭名翔／苗栗報導］嚴防武漢肺炎，中央流行疫情指揮中心首次啟用電子監控定位手機掌握居家隔離、檢疫民眾動向，由警方隨時追蹤；警政署長陳家欽今也至苗栗縣頭份警分局頭份派出所，了解第一線警員執行防疫勤務的狀況，提醒須與衛生單位配合做好相關防護，並向基層打氣，強調警政署將全力支援各項防疫配備，讓警員及警眷無後顧之憂。

中央上週末已將電子監控定位手機配發至各縣市，凡感染風險第一、二類須居家隔離、檢疫者，皆須禁止外出14天，警方將透過定位手機連線，掌握管控者位置，並以訊息、電話、到府查訪等，確保隔離者皆按規定在家防疫。

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由於是首次實施，陳家欽特至派出所與協助防疫基層警員座談，了解實務運作上是否遇到困難，同時也提醒同仁若發現隔離者擅離住處，應與衛生單位共同巡查，如有須運送或強制就醫等，也要由防疫單位的隔離車輛載送，切勿使用警車、危及自身，任何細節皆不得馬虎。

而對於協助第一線防疫警員的心理壓力，陳家欽也特別提出關切，基層警察表示，因衛生單位都有做足隔離管控，警方站在協助角度，不會太過擔心。

陳家欽除感謝全體警員戮力保障國人健康，也向基層打氣喊話，呼籲仍須已自身健康為重，警政署也會全力支援口罩等防疫配備、加強衛教等，警員、警眷毋須過度恐慌擔憂。

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