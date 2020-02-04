質疑蘇嘉全公款入私帳 2男轉貼PO文獲不起訴

新北地檢署調查認為，此事屬可受公評之事，將游男不起訴。（記者陳慰慈攝）

2020-02-04 15:12:32

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市游姓男子與陳姓男子去年9月在個人臉書，轉貼一名魏姓網友就「蘇嘉全聲明財產申報3354萬是國慶公款非個人存款」新聞所發表「哇！公款入私帳，這算公然貪污吧？這還蠻民進黨的」，前立法院長蘇嘉全當時擔任國慶籌備委會員主委，不滿名譽受損提告加重誹謗罪，新北地檢署調查認為，此事屬可受公評之事，將游男、陳男不起訴。

新北檢開庭時，游男供稱，當初是看到媒體這樣寫，不知道是假新聞就轉貼了，但原稿不是他寫的，他會分享只是覺得如公款入私帳就是不正當的事，應該要讓大家知道，強調對院長沒有不好印象，感到很抱歉；陳男也說，看網路上大家傳來傳去，覺得政府經費不能放在私人帳戶，認為這是不對的才轉貼該文章。

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檢方認為，游男、陳男分享網友的文章，是針對蘇的財產申報做評論，且蘇亦曾就此發布新聞稿澄清相關財產申報疑義，認為此事屬可受公評之事，尚未逾越合理評論範圍，因此將游男、陳男不起訴。

監察院的廉政專刊第127期、第140期刊載前立法院長蘇嘉全財產申報部分，分別有2筆3千萬元以上的個人存款，但該筆存款是內政部每年度補助國慶籌備委員會專款專戶，並非蘇嘉全個人帳戶所有。因台灣銀行提供資料時，誤將此帳戶列入，未能清楚敘明，進而造成廉政專刊錯列，引起外界誤會公私不分，蘇嘉全辦公室也於去年2月18日向監察院提出更正，監察院也已公開說明補正。

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