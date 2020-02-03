鄰男指科技女主管養8犬擾眠 砸鞭炮疑嚇她老父過世被求償250萬

鄰居鍾男指黃姓科技女主管飼養8犬擾眠，竟多次朝黃家頂樓丟鞭炮，黃女聲稱父親因受驚嚇刺激過世，向鍾男求償250萬元，新竹地院審理後判賠6萬8仟元。（記者蔡彰盛攝）

2020-02-03 14:16:07

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕擔任科技企業高階主管多年的黃姓女子，在家養了約8隻小狗，對面鄰居鍾男聲稱狗兒吵得他睡不著，竟多次朝黃家頂樓丟鞭炮，黃女聲稱父親因受驚嚇刺激過世，向鍾男求償250萬元，新竹地院審理後判賠6萬8仟元。

擔任科技企業高階主管多年的黃女說，對面鄰居鍾男不滿她養的約8隻小狗，也知道她家有老人禁不起驚嚇與騷擾，卻於2018年5月在她家門前恫稱「炸你房子！」讓她心生畏懼。

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當年10月三度朝她住處頂樓丟擲鞭炮，以置她於危險處境為樂，她只能無助地閃躲，生命安全暴露於危險之中，內心承受極大之恐懼及創傷，因此產生焦慮、失眠、頭痛等症狀而就醫，且她父親也因此受到驚嚇刺激，無法得到妥善休息，身體狀況每況愈下，就醫返家後未見好轉，不幸於當年11月1 日心臟衰竭過世。

她說鍾男竟還指責是她飼養犬隻叫吠，明顯顛倒是非、推託卸責，她說飼養的狗兒性情溫和穩定，未與外界接觸亦有加裝多重圍牆隔音設備，善加管理，鍾男不顧她是單身女子、家中又有老人，根本是以狗為藉口，惡意傷害欺壓她。

去年4 月她在住處附近公園內，遭鍾男夥同數名男子圍堵，辱罵「機巴」、「被狗幹」，她拿手機蒐證錄影，遭鍾男心生不滿出手拍打手部造成左手掌挫傷，手機因此摔落在地，螢幕破裂不堪使用，她憤而向鍾男求償250萬元。

鍾男則辯稱從頭到尾都沒有打到黃女，是因她的狗吵到他沒有辦法睡覺。最後法官判他應賠6萬8千元。

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