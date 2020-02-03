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首頁　>　社會

衰事不斷的劉喬安 投資餐廳倒閉被控詐欺再獲不起訴

「太陽花女王」劉喬安官司不斷。（資料照）

「太陽花女王」劉喬安官司不斷。（資料照）

2020-02-03 11:47:53

〔記者錢利忠／台北報導〕「太陽花女王」劉喬安（本名劉依函），先前因捲入跨國仲介賣淫、偽證等案被判刑，一度到育幼院進行社會勞動、開芳療課折抵刑期；針對他之前與合夥人莊起鳴等人合開法式餐廳，後來經營不善倒閉而被控詐欺一案，經2度發回續查後，台北地檢署仍認定罪證不足，今第3度將劉喬安、莊起鳴不起訴。

法式餐廳的李姓合夥人，除了控告劉喬安2人詐欺之外，另指控當初開餐廳時涉嫌違反公司法之驗資不實，檢方併案續查後，也認定並無驗資不實等情況，一併將劉喬安2人不起訴。

2016年5月12日，劉喬安因涉跨國仲介賣淫案，與同案被告「戴姐」戴君儀等人到台北地院開庭，庭訊後劉喬安接著因投資餐廳挨告詐欺一案轉赴北檢出庭，當日她結束北檢庭訊後曾鞠躬表示：「會用全新的角度出發，歡迎大家重新認識我。」

不料，2018年間，劉喬安與男友搭計程車時遇到警察臨檢，被搜出持有第3級毒品K他命殘渣，因她持有的量未達20公克，被大安警分局行政裁罰後離去，之後她還因為毒品案而赴北檢出庭作證，風波不斷。

劉喬安因吸毒導致鼻中膈穿孔，去年4月她開直播讓大家看她的面部模樣，透露她動了3次刀修復鼻柱，指她的鼻腔內變成一片空腔，很多醫生束手無策，用自身經歷呼籲大家遠離毒品。

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